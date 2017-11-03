LG Q6 Kutusundan Çıkıyor!

LG, temmuz ayında görücüye çıkardığı FullVision ekran teknolojisine sahip yeni akıllı telefonu Q6 ülkemizde satışa çıktı.



LG Electronics, yeni akıllı telefonu LG Q6'yı Buz Platini, Astro Siyah, Terra Altın ve Mistik Beyaz olmak üzere farklı renk seçenekleriyle Türkiye'deki kullanıcılarının beğenisine sundu. LG’nin amiral gemisi telefonunda bulunan FullVision ekran özelliğini yeni cihazında da kullanması Q6’yı sınıfında rakiplerine oranla bir adım öne çıkarıyor.





Benzersiz FullVision Ekran Teknolojisi



LG Q6’nın benzersiz 5.5 inç FHD + FullVision ekranı, sahip olduğu 18:9 oranıyla video izleme, oyun oynama konusunda yepyeni bir deneyim yaşatıyor.



Çarpıcı Tasarım, Kusursuz Gövde



LG Q6 ince çerçeveleri, yuvarlatışmış köşe ve diğer telefonların aksine kamera çıkıntısının bulunmaması göze hoş gelen zarif bir görsellik sunuyor. Minimal ögelere sahip yeni Q6, tek elle kullanılabilirlik konusunda konfor sağlıyor. Zarif ve minimal tasarımının yanı sıra LG Q6 metal gövdesi, güçlü 7000 serisi alüminyumdan üretilen hafif ‘H Beam’ kasa ile sağlamlığı bir üst boyuta taşıyor.



Ben, Sen ve Herkes



Q6’nın benzersiz 100 derecelik ön kamerası fotoğraf meraklılarına yeni bir deneyim yaşatıyor. Daha fazla arkadaşınız ve manzarayı yakalamak için geniş açı ayarıyla görüntüyü ekrana sığdırabilir, kişisel çekimleriniz için ise normal açı ile üst düzey kareler yakalayabilirsiniz. Ayrıca LG’nin dört yaratıcı kare çekim modu eğlenceli paylaşımlar yapmanızı sağlıyor.



Gülümseyin ve Açın



Q6’nın kullanım kolaylığı sağlayan bir başka özelliği de tescilli yüz tanıma teknolojisi, geliştirilmiş yüz tanıma özelliği telefonunuzun kaydırmadan veya parmak izini taratmadan daha önce görülmemiş bir hız ve rahatlıkla açar.



LG Q6’nın ülkemizdeki satış fiyatı 1.299 TL olarak açıklandı.

Kilit Özellikler:



- Ekran: 5.5-inç 18:9 FHD+FullVision Ekran (2160 x 1080 / 442ppi)

- Hafıza: 3GB RAM / 32GB ROM

- Kamera: Arka 13MP Standart Açı / Ön 5MP Geniş Açı

- Batarya: 3,000mAh

- İşletim Sistemi: Android 7.1.1 Nougat

- Boyut: 142.5 x 69.3 x 8.1 mm

- Ağırlık: 149g

- Ağ: LTE / 3G / 2G

- Bağlantı: Wi-Fi 802.11 b,g,n / Bluetooth 4.2 / USB Type-B 2.0