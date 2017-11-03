LG ve OPET’ten ortak kampanya!

Kendi alanlarında Türkiye’nin en sevilen markalarından LG ve OPET yeni bir kampanyaya başladı.



“LG OLED TV ile Hayallerine Yol Aç” sloganı ile başlayan kampanya yoğun ilgi görüyor.

Kampanyanın detayları şu şekilde: LG’nin 4K OLED TV modelleri için OPET ile başlattığı işbirliği sayesinde LG’nin 4K OLED TV modellerini tercih eden kullanıcılar, 750 TL’den 10 Bin TL’ye kadar akaryakıt kazanma şansını yakalayacaklar.

LG Electronics ve OPET’in birlikte düzenlediği kampanya kamsamında 15 Eylül – 15 Ekim tarihleri arasında seçili LG 4K OLED TV modellerinden birini satın alan tüketiciler aldıkları TV’nin en geç 22 Ekim 2017 tarihine kadar LG yetkili servisine yaptırmaları ve en geç 29 Ekim 2017 tarihine www.hayalletineyolac.com adresinden başvurularını yapmaları durumunda kampanyadan faydalanabilecekler.

Tüm koşulları sağlayan ve başvurularını belirtilen tarihe kadar www.hayallerineyolac.com adresinden eksiksiz ve hatasız tamamlayan tüketiciler satın aldıkları TV modeline göre, Paro Pod kurulumu mevcut OPET istasyonlarında benzin veya motorin alışverişlerinde geçerli hediye yakıt puan kazanacaklar.

Tüketiciler kampanyadan kazanılan hediye yakıt puanlarını, 24 Aralık 2017 tarihine kadar kullanabilecekler.

Kampanyaya dahil olan LG OLED TV modelleri:

OLED77W7V.APD,

OLED77G6V.APD,

OLED65W7V.APD,

OLED65E7V.APD,

OLED65GV.APD,

OLED65E6V.APD,

OLEDD65B7V.APD,

OLED65C6V.APD,

OLED55E7N.APD,

OLED55E6V.APD,

OLED55B7V.APD

OLED55C6.APD