Londralıları büyüledi

Türkiye'nin İngiltere Büyükelçiliği ve Yunus Emre Enstitüsü'nün organize ettiği konser, Londra'nın Piccadilly semtindeki St James's Kilisesi'nde düzenlendi. Yurtdışında 'sihirli flüt' olarak isimlendirilen Kutluer, konserde Mevlana Celaleddin Rumi ve Yunus Emre'nin eserlerinden oluşan repertuarıyla Londralı müzikseverlerin büyük beğenisini topladı. Yaklaşık 2 saat sahnede kalan Şefika Kutluer'i dinlemeye gelenler sanatçıyı konserin sonunda uzun süre alkışladı.

Kültür Bakanlığı Devlet Sanatçısı unvanını 1998 yılında alan Şefika Kutluer, aynı zamanda UNICEF Türkiye İyi Niyet Elçisi unvanına sahip.