Lösemiye dikkat çekmek için saçlarını kazıtarak klip çektiler

Daha önce Michael Jackson’un 5'inci ölüm yıl dönümünde, 'They don’t care about us' adlı şarkısına ve Çanakkale zaferinin 100'üncu yılına özel çektikleri kliplerle gündeme gelen Sazdan Adam grubu, yeni projelerinde lösemi hastalığına dikkat çekmeye çalıştı. Kadın erkek 40 bağlamacıdan oluşan grup, sözleri kendilerine ait olan 'Görmek lazım' şarkısı klibinde lösemi hastalığına dikkat çekti.

Klipte, löselimi bir ilkokul öğrencisinin günlük yaşamı anlatılırken, grup üyeleri de saçlarını kazıtarak kamera karşısına geçti. Klibin sonunda grup üyelerinin toplu halde saçları kesilirken çekilen görüntülere de yer verildi.

Grubun kurucusu Mehmet Ali Ürkmez, saz, cümbüş, keman ve diğer enstrümanlarla hazırlanan altyapı ile lösemi hastalığına dikkat çekmek ve bu hastaların neler hissettiğini göstermek adına projeyi gerçekleştirdiklerini söyledi. Ürkmez, şöyle konuştu:

"Amaç burada hastalığın doğru bilinen yanlışlarını anlatmak. Ne gibi? Ameliyat maskesi takmalarının sebebi onlardan bizlere geçirecekleri bir virüs varmış gibi algılanıyor. Aslında ameliyat maskesini mikroplardan ve diğer insanlardan korunmak için kullanıyorlar. Bu gibi yanlışlara dikkat çekmek istedik. Belki bu konuda bir fayda sağlarız. İnsanların dikkatini çekeriz. Arkadaşlarımız da bizleri yalnız bırakmadı. Saçlarımızı kadın erkek kazıtarak onların bir gününü yaşamak, empati kurmak istedik. Onların gözünden bakmak istedik. Şarkının sözlerinde de 'Görmek lazım, sadece bakmak değil, hissetmek lazım' var. Yani Sazdan Adam ekibi bu sefer Lösemi için çaldı."