Yaşam Haberleri LPG'li otomobilde facia: 3 ölü

LPG'li otomobilde facia: 3 ölü

GAZİANTEP'in Araban İlçesi'nde, kontrolden çıkarak devrildikten sonra LPG tankı alev alan otomobildeki 3 kişi yanarak öldü.

LPGli otomobilde facia: 3 ölü
06 Şubat 2017 Pazartesi 11:32 tarihinde eklendi.
GAZİANTEP'in Araban İlçesi'nde, kontrolden çıkarak devrildikten sonra LPG tankı alev alan otomobildeki 3 kişi yanarak öldü.
 
Kaza, sabah saatlerinde Araban- Adıyaman Karayolu'nda 15'inci kilometresinde meydana geldi. Sürücüsünün kimliği belirlenemeyen 02 KR 684 plakalı otomobil, Karasu Çayı'nın üstünden geçen köprü girişinde kontrolden çıkarak devrildi. Kaza sonrası LPG tankı patlayan otomobil alev alarak yandı. Yangında otomobildeki 3 kişi yanarak hayatını kaybetti. 
 
Yoldan geçenlerin ihbarıyla gelen itfaiye ve sağlık görevlileri, hurdaya dönen otomobildeki 3 kişinin cesedine ulaştı. Cesetler otopsi için morga götürüldü