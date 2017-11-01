Lüks villada 'ölüm' imalathanesi!

Operasyonlarda 4 imalathaneyle 3 depo bulunurken, binlerce şişe kaçak ve sahte içki ele geçirildi. Urla'daki lüks villaya baskın yapan ekipler, 2 kişinin eve içki imalathanesi kurduklarını, ürettikleri içkilerin otomobillerle dağıtımını yaptıkları otaya çıktı.



İzmir Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın'ın geçmişte birçok kişinin hayatını kaybetmesine neden olan kaçak ve sahte içkileri üretenlere yönelik mücadele talimatı, önemli başarıları beraberinde getirdi. Yeni yıl öncesinde de içki talebini göz önünde bulunduran şebekelerin faaliyetlerini artırması üzerine Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bu yöndeki takibini artırdı. Kaçak ve sahte içkiye yönelik araştırmalar sırasında, polisin takibe aldığı bazı kişilerin kaçakçılık yaptığı belirlendi. Uzun süre takibi sürdüren polis, 2 kişinin Urla'da kiraladıkları lüks villada üretim yaptığını tespit etti. Villa çevresinde önlem alan ekipler, araçla evden ayrılan kişileri takibe aldı. Yolda durdurulan araçta sahte ve kaçak içki ele geçirildi. Bunun üzerine 39 yaşındaki A.İ. ve 42 yaşındaki M.A.'nın kullandığı villaya da baskın yapıldı. Villadaki araştırmalar sonucu 2 şüphelinin, evde içki imalathanesi kurduğu belirlendi. Şüphelilerin burada ürettikleri içkileri de bağlantı kurdukları kişilere ait eğlence mekanı, restoran ya da iş yerlerinde satılması için pazarladıkları tespit edildi. Araçta ve villada yapılan aramalarda 572 şişe sahte içki, 65 litre açık rakı, 10 litre etil alkol, bin 500 bandrol, bin şişe kapağı, 11 bin 250 etiket, viski aroması, viski esansı, 300 litrelik 2 tank, 350 boş şişe ve 2 elektrikli devir daim pompası ele geçirildi.



8 TUTUKLAMA



Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün son 2 ayda yaptığı 9 ayrı operasyonda sahte içki üreten kişilere büyük darbe indirildi. Operasyonlar sonrasında 4 imalathane, 3 depo, 2 iş yeri ve 1 araç bulundu. Buralarda yapılan aramalarda 11 bin 979 kaçak ve sahte içki, bin 193 litre açık içki, 80 litre etil alkol, 2 bin 406 boş şişe, 21 bin 4009 etiket, bin 611 TAPDK bandrol, 871 fotokopi ve yabancı menşeli bandrol, 21 bin 470 şişe kapağı, 8 plastik tank, 1,5 litre anason, 1,5 litre karamel ve alkolmetre ele geçirildi. Operasyonlar kapsamında toplam 8 kişi, tutuklandı.