Lüks villaya swinger baskını!

BURSA’da lüks bir villada 'swinger partisi’ yaptıkları iddia edilen T.C. ile eşi Z.C., polisin düzenlediği operasyonla yakalandı.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri Nilüfer İlçesi Görükle Mahallesi’nde lüks bir villada para karşılığı 'swinger (eş değiştirme) partisi’ düzenlendiğini tespit etti.

Polis ekipleri, müşteri gibi davranarak T.C. ve eşi Z.C ile iletişime geçti, 1500 lira karşılığında anlaşıp randevu aldı.

Müşteri gibi villaya giden ekipler ikiliyi gözaltına aldı