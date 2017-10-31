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Lüks villaya swinger baskını!

Bursa'da 2 ayrı operasyonda lüks villada swinger partileri düzenleyen 2 kişiyle, Kırgizistan uyruklu kadınlara zorla fuhuş yaptırdıkları iddia edilen biri taksi şoförü 3 kişi gözaltına alındı.

Lüks villaya swinger baskını!
31 Ekim 2017 Salı 20:31 tarihinde eklendi.
BURSA’da lüks bir villada 'swinger partisi’ yaptıkları iddia edilen T.C. ile eşi Z.C., polisin düzenlediği operasyonla yakalandı. 
 
Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri Nilüfer İlçesi Görükle Mahallesi’nde lüks bir villada para karşılığı 'swinger (eş değiştirme) partisi’ düzenlendiğini tespit etti.
 
Polis ekipleri, müşteri gibi davranarak T.C. ve eşi Z.C ile iletişime geçti, 1500 lira karşılığında anlaşıp randevu aldı.
 
Müşteri gibi villaya giden ekipler ikiliyi gözaltına aldı