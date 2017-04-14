Lyon Başkanı İstanbul'dan korktu; ''Seyircisiz oynansın''

İnanılmaz bir maç olduğunu söyleyen Aulas, rövanş ile ilgili enteresan açıklamalarda bulundu. İstanbul'daki maçın seyircisiz oynanması gereltiğini belirten Aulas, "Özellikle Avrupa'nın en güvenli stadında böyle şeyler yaşanması ilginç. Öyle anlaşılıyor ki Beşiktaş Kulübü biletleri stada girme hakkı olmayanlara satmış. Tribünde birçok taraftarımız yaralandı. 3. kısımdaki bazı Türk taraftarları girişte yaşanan kargaşa esnasında biletsiz olarak giriş yaptılar. Bu olaylar ile ilgili elimizde kanıtlar var. Biz elimizden geleni yaptık. Tribüne çıkmamdaki amaç taraftarları sakinleştirmekti. Umarım UEFA rövanş maçı gereken önlemleri alır. Bence adaletli olan rövanşın seyircisiz oynanması. Açıkçası rövanş için korkuyorum. Oyuncular için endişeliyiz" ifadelerini kullandı.