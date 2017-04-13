Lyon'da olay; yüzlerce taraftar sahaya indi

Lyon - Beşiktaş karşılaşması öncesi Siyah-beyazlı taraftarlar ile polis arasında gerginlik yaşandı. Polis, Lyon Stadı'na yürüyen bir grup Beşiktaş taraftarına iki kez biber gazı ile müdahale etti.

Siyah-beyazlı taraftarlar, UEFA Avrupa Ligi çeyrek final ilk maçında takımlarını desteklemek için Lyon Stadı'na hareket etti. Taraftarların stada yaklaştığı sırada Fransız polisi ile taraftarlar arasında gerginlik çıktı. Fransız polisi taraftarlara biber gazı sıkarken, çok sayıda taraftar bu gazdan etkilendi.

BİR TARAFTAR YARALANDI

Yaşanan ilk gerginliğin ardından stada ulaşan Siyah-beyazlı taraftarlar, polis kontrolünde stat çevresinde toplanmaya başladı. Tezahüratlarla takımlarına destek veren Siyah-beyazlılara burada da biber gazlı müdahale edildi. Müdahalenin ardından bir taraftarın başından yaralandığı görüldü.

FRANSIZ POLİSİNE TEPKİ

Bu arada bazı taraftarlar, biber gazıyla müdahale eden Fransız polisine tepki gösterdi. Taraftarlar, "Savaşa değil, maç izlemeye geldik" diye bağırdı.

Lyon ve Beşiktaş taraftarları stada alınıyor

UEFA Avrupa Ligi çeyrek final ilk maçında karşı karşıya gelecek Olympique Lyon ile Beşiktaş'ın taraftarları, Lyon Stadı'na giriş yapıyorlar.

Fransız polisi sıkı güvenlik önlemleri alırken, taraftarlar dikkatle arandıktan sonra stada sokuldu.

Öte yandan iki takım taraftarları da stadın kapılarından geçerken polisle kısa süreli gerginlikler yaşadılar.

Fransız polisi geniş güvenlik önlemleri altında taraftarların grup grup stada alınmasını sağlıyor. .

Ali DANAŞ/LYON (DHA)