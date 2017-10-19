CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, TRT World Forum'unda konuştu. Erdoğan, "Diyojen'nin gün ışığında mum ile adam araması gibi biz de dünyada adaleti arıyoruz. Maalesef dünyada adalet yok. Özellikle ekonomik noktada güçlü olanın haklı olarak takdim edildiği bir dünyada yaşıyoruz. Haklı olanın güçlü olduğu değil. Güçlü olanın haklı olduğu bir dünya. Böyle bir dünyayı kabullenmek mümkün değil. Az önce ekranda izledik. Ben böyle bir dünyada yaşamak istemiyorum. Bu dünyada yaşamak bizim için bir zulüm. 7'den 70'e masum mağdur insanların üzerine varil bombalarının indirildiği bir dünyada yaşamak bizim için züldür. Böyle bir dünyada yaşayıp da ne yapacaksın?" diye konuştu.

"YAPTIĞIMIZ HARCAMAYA DESTEK VEREN YOK"



Türkiye'nin mültecilere verdiği desteğe ilişkin Erdoğan, "Güçlü dünyalar ile bunu paylaştığınız zaman bir şeyler yapılması gerekiyor doğru denmiyor. Türkiye, Suriye'den kaçan 3 buçuk milyon insana ev sahipliği yapıyor. Şu ana kadar harcadığımız para 30 milyar doların üzerinde. Yaptığımız harcamaya destek veren yok" dedi.

"PYD/YPG'Yİ BİR DİĞER TERÖR ÖRGÜTÜ DAEŞ'A KARŞI KULLANAN AMERİKA"



Erdoğan, "Yanı başımızda, Irak ve Suriye'deki gelişmeleri görüyorsunuz. Terör örgütü PKK'nın düşük çocukları var PYD/YPG. PYD/YPG'yi bir diğer terör örgütü DEAŞ'a karşı kullanan kim? Amerika. Bir terör örgütünü başka bir terör örgütü ile ıslah etmek akıl karı mıdır? Bunu ABD Başkanı Trump'a da söylediğim için açık açık söylüyorum. Gelin DEAŞ'ı birlikte yok edelim diyorum. Şu anda iki tugay da hazırladık diyorum. Diyorlar ki PYD/YPG ile yapacağız. 3 bin 500 tır ne yazık ki Kuzey Suriye'ye girmiştir. Bunları yarın benim ülkem için tehdit oluşturmaz mı? Sayın Bush döneminde yine olmuştu. 'Seri numaralarını alıyoruz' denmişti. Olaylar bitince silahları alacağız dediler. Olaylar bittikten sonra Amerika'nın silahları Barzani ve PKK'nın elinde bizim elimize geçti. Şimdi aynı şeyi söylüyorlar 'seri numaralarını alıyoruz. Suriye'de DEAŞ'a karşı operasyon bitince alacağız. 'Alamazsanız dedim" ifadelerini kullandı.

"PYD, AFRİN'DE. BİZ PYD'YE KARŞI SESSİZ DURABİLİR MİYİZ?"



Erdoğan, "PYD, Afrin'de. Biz PYD'ye karşı sessiz durabilir miyiz? PKK terör örgütü ne ise, PYD/ YPG de odur. Terörle mücadelede sonuna kadar mücadeleyi sürdüreceğiz" diye konuştu.

(VİZE KRİZİ) "İKİ GÜNDÜR ANKARA'DA GÖRÜŞMELER YAPILDI. BAKALIM NEYE VARACAK?"



ABD ile olan vize krizine ilişkin, Erdoğan, "İki gündür Ankara'da görüşmeler yapıldı. Bakalım neye varacak?" dedi.