Maçka Parkı için yogalı akrobatlı etkinlik

‘Maçka Parkı Hepimizin’ yazılı yelekler giyen vatandaşlardan bazıları parkın içindeki parkurda koştu. Bir grup vatandaş çimlerde dinlenirken, ip üstünde yürüyen akrobatlar, yoga yapanlar, parkta köpeklerini gezdirenler renkli görüntüler oluşturdu.

Koşuya katılanlardan CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu, parkın girişinin kapatılması hakkında kamuoyunun önceden bilgilendirilmesi gerektiğini belirterek, “Şişli ve Beşiktaş’ta bulunan tek park neredeyse burası. İstanbul’un bir trafik sorunu var. Bu trafik sorunun çözülmesi lazım. Bu sorun çözülürken çevreye azami duyarlılık gösterilmesi lazım. Ancak bu duyarlılıkla trafik sorunu çözülebilir. İkinci olarak da çevre halkının bu parktan yararlanan insanların bilgilenmesi lazım. Görünen o ki bizlere bilgi verilmedi. Bir sabah insanlar uyandığında parkın bölündüğünü gördüler. Önceden bir bilgilendirme olsaydı bu süreç şeffaf yürümüş olsaydı çok daha doğru olurdu. Duyarlılık amacıyla buradayız” dedi.

“PARKIN AKTİF OLARAK KULLANILDIĞINI GÖSTERMEK İÇİN BURADAYIZ”

Parka gelen vatandaşlardan Çağdaş Öztürk de “Parkımıza sahip çıkmak için buradayız. Maçka Parkı’nın normal zamanlarda da bu kadar aktif kullanıldığını göstermek için buradayız. Parkımıza hukuksuzca yapılmak istenen tünel projesini gündem yapmak istiyoruz. Belediyenin yapmış olduğu açıklamayı belediyenin yapmış olduğu planlar ve hatta dün yayınlamış olduğu planlarda görüyoruz. Altı yüz küsur tane ağaç işaretlenmiştir’ diye konuştu.

Kızı ile parkta gezinen Melike Algan ise ‘Ben Nişantaşı’nda oturuyorum. Kızım için bu parkı kullanıyoruz ve sürekli geliyoruz. Burası bizim tek nefes aldığımız alan ve üzülüyoruz elimizden tek tek gittiği için. Bu yüzden burada kalıp burada canlı olarak yaşadığımızı göstermek istiyoruz’ dedi.