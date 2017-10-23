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Makilik alanda yangın

MUĞLA'nın Bodrum İlçesi'ndeki makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenden çıkan yangında 4 hektarlık alan zarar gördü.

Makilik alanda yangın
23 Ekim 2017 Pazartesi 22:01 tarihinde eklendi.

Yangın, akşam saatlerinde Akyarlar Mahallesi'nde bulunan Termera Yaylası'ndaki makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenden çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle hızla büyüdü. Yükselen dumanları gören çevredekiler durum itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine çevre 5 arazöz ve çok sayıda orman işçisi sevk edildi. Vatandaşların da destek verdiği 3 saatlik çalışmayla alevler kontrol altına alınırken, yaklaşık 4 hektarlık alan zarar gördü. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

Yangının kesin çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlatıldı.