Malazgirt’te PKK soruşturmasına 10 tutuklama

MUŞ’un Malazgirt İlçesine bağlı Konakkuran Belde Belediye Başkanı Bülent Ateş ve 9 kişi, PKK soruşturması kapsamında tutuklandı.

Malazgirt’te geçtiğimiz günlerde düzenlenen PKK/KCK operasyonunda gözaltına alınan Konakkuran Belediye Başkanı DBP'li Bülent Ateş, İl Genel Meclisi Üyesi Alparslan Kardan ve 8 kişi dün gece Malazgirt adliyesindeki sorgularının artından nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Şüpheliler 'Devletin Birliğini ve Ülke Bütünlüğünü Bozmak', 'silahlı terör örgütü üyesi olmak' suçlarından tutuklanarak Muş E Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

Liberal Demokrat Parti'den Malazgirt Belediye Başkanı seçilen Bülent Ateş, daha sonra DBP'ye geçmişti.