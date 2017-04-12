Manisa'da PKK propagandasına 3 gözaltı

MANİSA'da, terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptıkları gerekçesiyle 3 kişi polis tarafından gözaltına alındı.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri bu sabah, merkez Yunusemre İlçesi'ndeki Atatürk Mahallesi ile Mareşal Fevzi Çakmak Mahallesi'nde operasyon düzenledi. Eş zamanlı operasyonda, 21 Mart'ta Yunusemre İlçesi'nde HDP tarafından düzenlenen nevruz kutlamalarında bölücü terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan ve örgüt lehine slogan attığı tespit edilen M.A., Ö.K. ile R.Ö. gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyete götürüldü.