Manisaspor'da Dimov ve İsmail rekora koşuyor

TÜRKİYE 1'inci Ligi'nde düşme hattındaki rakiplerinden Mersin İdmanyurdu'nu 2-0 yenerek nefes alan Manisaspor'da Dimov ve İsmail Haktan, kariyerlerinin gol rekoruna koşuyor.

Ligde 7 maç sonra golle tanışan Bulgar stoper Dimov, toplamda 4 gole ulaştı. Tecrübeli futbolcu daha önce kariyerinde 2013-14 sezonunda Levski Sofya'da forma giyerken 5 gol atmayı başarmıştı. Bu sezon Eskişehirspor, Yeni Malatyaspor ve Ümraniyespor karşılaşmalarında ağları sarsan Dimov, kalan 7 haftada 1 gol daha atarsa kariyerinin gol rekorunu egale edecek.

Sezona Denizlispor'da başlayan İsmail Haktan ise devre arasında transfer olduğu siyah-beyazlılarda forma giydiği 10 maçta 6 gol atmayı başardı. Bandırmaspor karşısında hatrick yaptıktan sonra 3 haftadır suskun kalan İsmail, gol hasretine nokta koymuş oldu. Tecrübeli kanat oyuncusu 1 gol daha atması halinde kariyerinin en skorer sezonunu yaşamış olacak. Manisaspor'da Erman ve Gökhan Sazdağı, 19 Nisan'da Samsunspor'la oynanacak deplasman maçında kart cezaları nedeniyle forma giyemeyecek.