Manyetik Kirpik İle Dolgun Kirpikler, Magnetic Lash Nedir

İki ayrı parça halinde hazırlanmış olan ürün 5 dakika içerisinde takılıp çıkartılabilir. Özellikle yapıştırma kirpikler uzun süre kullanım imkanı sunmaması nedeniyle farklı çözüm arayanlar için kolay kullanım imkanı sonu gibi 300 defaya kadar kullanım garantisi ile satışa sunulmaktadır.

Farklı yoğunluklarda hazırlanmış manyetik kirpik modelleri özellikle kullanıcılar açısından farklı seçeneklerin tercih edilmesini sağlamaktadır. Kolay kullanım imkanı sunması evde kısa zamanda uygulama yapılarak daha etkileyici kirpiklere sahip olunmasını sağlar. Siyah fiber ipek ile hazırlanmış olan manyetik kirpikürünü doğal bir görüntü elde edilmesini sağlamaktadır.

Manyetik Kirpik Kullanımı Güvenli Mi?

Yapıştırma işlemi yapılmasına gerek kalmadan yalnızca mıknatıs özelliği ile kullanım imkanı sunması herhangi bir sorun yaşanmadan kullanılmasını sağlamaktadır. Bu nedenle özellikle kısa sürede dolgun ve uzun kirpiklere sahip olmak isteyenlerin kullanabileceği ürün seçenekleri arasında etkili olmaktadır.

Oldukça küçük mıknatısları dışarıdan görülmeden kullanım imkanı sunar. Bu sayede kullanıcılar herhangi bir sorun yaşamadan daha uzun süre aynı ürünü kullanmaya devam edebilirler. İstenildiğinde çıkartılarak tekrar tekrar kullanılabilir. 300 defaya kadar kullanım garantisi ile sunulmaktadır.

Magnetic Lash Özellikleri

· Siyah fiber ipek ile üretilmiştir.

· Tekrar tekrar kullanılabilir.

· Ultra hafif tasarımı kullanım kolaylığı sağlamaktadır.

· Farklı yoğunluklarda hazırlanmış dört ayrı tasarımı bulunmaktadır.

· Gözle görülmeyen mıknatıslara sahiptir.

· Doğal bir görüntü elde edilmesini sağlar.

Manyetik kirpikkullanmak isteyenler internet üzerinden verecekleri güvenli sipariş ile kısa sürede ürüne sahip olabilirler. Yapılan satın alma işlemlerinin ardından kısa süre içerisinde ürün kargoyla adrese teslim edilmektedir. Güvenli alışveriş seçeneğini herhangi bir sorun yaşamadan kısa sürede ürüne sahip olmasını sağlamaktadır. Belirlenmiş olan manyetik kirpik fiyatıseçeneği üzerinden yapılan satışlar kullanıcıları uzun süreli kullanım imkanı elde ederken aynı zamanda maliyet açısından daha uygun fiyatlar ile satın alma işlemi yapmasını sağlamaktadır.

Güvenli kullanım imkanı sunan ürün 300 defaya kadar garantili kullanım imkanı elde edilmesini sağlar. İndirimli fiyat seçenekleri ürünü daha uygun fiyatlar üzerinden satın alma imkanı sunar. Bu nedenle online ortamda yapılacak olan işlemlerin ardından herhangi bir sorun yaşamadan kısa sürede ürüne sahip olunarak kullanılabilir.

Manyetik Kirpik Nasıl Kullanılır?

İki ayrı parça halinde hazırlanmış olan ürün mıknatıs özelliği sayesinde birbirine bağlanmaktadır. Bu sayede iki parçanın birbirine yapışmasıyla kirpik üzerine tutulması sağlanmış olunur. Yapıştırma işlemine gerek kalmadan mıknatıs özelliği ile kullanım imkanı sunmaktadır. Kullanıcılar aynı şekilde ürünü 5 dakika içerisinde takabildikleri gibi çıkartarak daha sonrasında rahatlıkla kullanabilirler.

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