Marmaris'te otel odasında ölü bulundu

MUĞLA'nın Marmaris İlçesi'nde, 55 yaşındaki Mehmet Sabancı kaldığı otel odasındaki yatağında ölü bulundu.

Olay, bugün saat 16.00 sıralarında İçmeler Mahallesi 313 sokakta bulunan bir otel odasında meydana geldi. Temizlik için odaya giren otel çalışanı yatakta hareketsiz yatan evli ve bir çocuk babası Mehmet Sabancı'yı görünce durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri yaptığı kontrolde Sabancı'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Talihsiz adamın cesedi, savcının incelemelerinin ardından otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderildi.

Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.