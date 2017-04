Medyum Ali Gürses'e merak edilenleri sorduk

Türkiye'de aşk ve bağlama çalışmaları deyince akla gelen ilk isim olan ve uzun senelerdir onbinlerce insanın derdine çözüm olan Ali Gürses'e merak edilenleri sorduk, kendisi de cevapladı.

Özellikle son dönemde dolandırıcı medyumların cirit attığı internette hakkındaki olumlu yorumlarla dikkat çeken Medyum Ali Gürses telefon ve email aracılığıyla da hizmet veriyor. Öncelikle insanların elini sallasa dolandırıcıya çarptığı bu sektörde adınızdan bu kadar övgüyle bahsediliyor olması saygı duyulacak bir durum. Müşterilerinizle aranızdaki bu güveni nasıl sağladınız?



İnsan işini doğru bir şekilde yaparsa Allah her zaman onun arkasında olur ve önünü açar. Benimki de o misal. Dediğiniz gibi özellikle son dönemde internette birçok dolandırıcı türemiş durumda. Bunların internette kullandığı isim farklı, gerçekteki ismi farklı, banka hesaplarındaki isim farklı. Kim olduklarını anlamak bile imkansız. Belki ilk aşamada benim her şeyimin kendime ait olması ve en başından beri telefon numaramın kesinlikle değişmemesi insanlarımız gözünde ilk aşamada güven sağlamış, bu şekilde beni insanların gözünde güvenilir medyumlar kategorisine sokmuş olabilir. Ancak tabii ki önemli olan bu güveni hak edip devamını getirebilmek ki ben de elimden gelenin en iyisini yaparak insanlarımızın derdine çare olmaya çalışıyorum. Bugüne kadar aldığım olumlu geri dönüşler de beni ziyadesiyle memnun etmekte. Tabii çalışmalarımın bu kadar başarılı olmasında Mısır'da aldığım havas ilmi eğitimi ve bunun sonrasında gelen kuantum, parapsikoloji ve bioenerji eğitimlerinin de katkısı göz ardı edilemez.



Eskiden medyumluk mesleğini icra eden kişiler kapalı kapılar ardında, izbe yerlerde yaşar ve kendilerine ulaşmak çok zor olurdu. Siz bu mesleği internet üzerinden icra etmeye nasıl karar verdiniz?



Ben küçük yaşlarda el almış ve yetenekleri keşfedilmiş biri olarak zaten internet öncesinde de çevremden veya referans yoluyla sayısız kişiye destek oluyordum ancak sonrasında istekler ve bana ulaşmak isteyenler git gide çoğalınca neden kendimi saklayayım ve Allah'ın bana bahşettiği ve bu ilmi diğer insanlarla paylaşmayayım düşüncesiyle bir internet sitesi kurdurduk. Oradan email yoluyla ve ayrıca telefon yoluyla insanlarımıza çare olmaktayım. Bu kadar büyük bir rağbet beklemiyordum. Günde arayan ve mail atan insan sayısını tahmin bile edemezsiniz ancak elimden geldiğinde ve vaktim yettiğince hepsine yetişmeye çalışıyorum. Tabii ki mevcut yaptığım işleri de etkilemeyecek ölçüde iş alabilmekteyim. Her işi kabul etmemekteyim. Bunun için vatandaşlarımız öncelikle benimle iletişime geçip konuyu söylerse ona göre bir yol haritası çizilmekte.



En çok merak edilenlerden biri de çalışmaların başarı oranı ve süresi. Bu konuda neler söyleyeceksiniz?



Bu soruya sabit bir cevap vermek çok zor. Zira konudan konuya başarı oranları ve süreler değişmekte. Ancak ortalama olarak vefk çalışmalarında 1-40 gün arasında sonuç alınır. Bu 5. gün olabileceği gibi 25. gün de olabilir. Kişiden kişiye değişir. Medyumlar bu konuda danışanı bilgilendirir. Başarı oranı da %90 civarındadır. Ancak farklı türde çalışmalar da yer almaktadır ve daha kısa sürede veya daha yüksek başarı oranı elde edilebilir. Bunlar için insanlarımız benimle iletişime geçerek ve dertlerini, sıkıntılarını belirterek ayrıntılı bilgi alabilirler.



İnsanlar size nasıl ulaşabilir?



http://www.medyumali.com sitesinden çalışma alanlarım ve çalışma prensiplerim hakkında bilgi sahibi olunabilir. Zira benim çalışma yapmadığım alanlarda da bana ulaşan çok insan oluyor ve bu iki tarafın da zaman kaybına yol açıyor. Bu açıdan öncelikle çalışma alanlarımın incelenmesini öneriyorum. Genel olarak aşk, bağlama, kısmet açma, rızık açma, büyü bozma alanlarında uzmanlaştığımı söyleyebilirim. 05355906275 numaralı telefondan veya medyumalibey@gmail.com email adresinden insanlarımız bana ulaşabilir.



Vaktinizi bize ayırdığınız için teşekkür ediyoruz.