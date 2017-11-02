Mehmet Ali Yalçındağ Kimdir?

1964 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Mehmet Ali Yalçındağ Doğan Holding'de yönetim kurulu üyesi ve aynı zamanda Doğan Yayın Holding'de başkan vekilidir. Şuan 53 yaşında olan Türk iş adamı, üniversite eğitimini 1989 senesinde İngiltere'nin başkenti Londra'da yer alan American College in London üniversitesinde gerçekleştirmiştir.

Çalışma Hayatı

1990 senesinde Doğan Dış Ticaret'te çalışma hayatına başlayan Mehmet Ali Yalçındağ, 1991 senesinde Doğan Holding İcra Komitesi ve 1992 senesinde ise Milliyet Gazetesi bünyesinde genel müdür yardımcısı düzeyinde görev almıştır. 1996 senesine gelindiğinde ise Doğan Holding'de yer alan medya şirketleri Doğan Yayın Holding çatısı altında bir araya toplanmıştır ve Mehmet Ali Yalçındağ bu kuruluşta yönetim kurulu başkan vekili olarak görev almıştır. 1999 senesinde ise Doğan Yayın Holding icra kurulu başkanlığı görevine getirilmiştir.

Devam Eden Görevleri

- Uluslararası Reklamcılık Derneği Türkiye Başkanlığı

- Türkiye Reklam Konseyi Başkanlığı

- TÜSİAD Üyeliği

- GS Spor Kulübü Üyeliği

- WEF Medya Yöneticileri Üyeliği

- Rusya menşeili arama motoru Yandex Türkiye CEO' su ( 2012'den beri )

Medeni Durumu



Arzuhan Doğan Yalçındağ ile hayatını birleştirmiş olan Mehmet Ali Yalçındağ hala evli ve iki çocuk babasıdır. Aynı zamanda Mehmet Ali Yalçındağ Doğan Holding' in onursal başkanı Aydın Doğan'ın damadıdır.

Doğan Grubu CEO'luk Görevi



21 Aralık 2015 tarihinde Doğan Holding'in yönetim kurulu başkanı olan Begümhan Doğan Faralyalı tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre Mehmet Ali Yalçındağ, Doğan Medya Grubu' na bağlı tüm medya organlarının yayın politikalarının yönetiminden, koordinasyonundan tam yetki ile görevlendirildi ve Doğan Medya Grubu'nun yeni CEO'su haline geldi. Bu görevlendirme Doğan Yayın İlkeleri ile evrensel yayıncılık ilkeleri çerçevesinde gerçekleştirildi.



Mehmet Ali Yalçındağ Neden İstifa Etti?



Mehmet Ali Yalçındağ, kendisine ait olduğu öne sürülen bazı yazışmaların ortaya çıkışının ardından istifasını kamuoyuna sundu. Gerekçe olarak ise şahsına yönelik saldırıların Doğan Grubu itibarına hiç bir şekilde zarar vermemesi için görevi bırakma kararı aldığını açıklamasının ardından Mehmet Ali Yalçındağ, 30 Eylül 2016 tarihinde Doğan Grubu'ndaki CEO'luk görevinden ayrılmıştır. Yapılan bu saldırıların kendisi ve Doğan Grubu'nu karalamaya yönelik olduğunu belirten Mehmet Ali Yalçındağ, konuşmaların kendisine ait olmadığını belirterek konu ile ilgili teknik araştırma başlattıklarını söyledi. Yapılan teknik araştırma sonucunda ise konuşmaların kendine ait olmadığının ortaya çıktığını da belirtti. Ayrıca Mehmet Ali Yalçındağ, konunun muhatapları ile yasal yoldan ilgileneceğini de söylemeden geçmedi. Açıklamasını Doğan Holding onursal başkanı Aydın Doğan'a ve kendisine destek olan tüm çalışma arkadaşlarına teşekkür ederek sonlandırdı.



Damadı Mehmet Ali Yalçındağ'ın bu açıklamasının ardından Doğan Holding' in onursal başkanı olan Aydın Doğan damadı Mehmet Ali Yalçındağ' ın bu kararına saygı duyduğunu belirterek katkılarından dolayı kendisine teşekkür etmeyi ihmal etmedi. Yapılan şeyi kişilik haklarını ihlal eden ağır bir suç olarak gördüğünü ifade eden Aydın Doğan, damadı Mehmet Ali Yalçındağ'ın hassasiyetine saygı duyduğunu, ailevi ve iş hayatındaki birlikteliği bu tür saldırıların bozamayacağını net bir dille ifade etti. Doğan Grubu olarak tüm terör örgütlerini lanetlediklerini ve bu örgütlere karşı devletin yanında olduklarını da konuşmasına ekledi.