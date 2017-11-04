Mehmetçikten insanlık dersi

TUNCELİ'nin Pülümür ile Nazimiye ilçeleri kırsalında önceki gün 8 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonda yaralı olarak teslim olan ve adının Sema olduğu belirtilen kadın teröriste, çatışma bölgesindeki ilk müdahalesi güvenlik güçleri tarafından yapıldı.

Ayağına aldığı kurşunla yaralanan kadın terörist, ilk tibbi müdehalenin ardından bölgeye sevk edilen ambulansla Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralı kadın PKK'lının teslim olması ve askerlerin yaptığı ilk yardım ise saniye saniye cep telefonu kamerası tarafından kayıt altına alındı.