Melih Gökçek'den geceyarısı tweeti

Gökçek istifa açıklamasını da, o görüşmeden kısa süre sonra yaptı. Gökçek,Twitter
'daki hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
ile bugün bir görüşme yaptığını belirterek, şu ifadeleri kullandı: "İnşallah cumartesi günüAnkara
Büyükşehir Belediyesi Meclisi'ni olağanüstü toplayacak ve meclis üyesi arkadaşlara veda edip istifamı vereceğim." diye açıklamada bulunmuştu.
Gökçek gece geç saatlerde sosyal medya hesabından istifa edeceği saati açıkladı. Melih Gökçek, bugün saat 14.00'de istifa edecek. Sosyal medya hesabından şunları söyledi; "Bugün saat 14.00'de Ankara Büyükşehir Belediye meclisimiz toplanacak. Arkadaşlarıma veda edip, belediye başkanlığından ayrılacağım..." ifadelerini kullandı.