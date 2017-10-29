Merve Boluğur darmadağın oldu!

Ekranların en güzel ve başarılı oyuncuları arasında yer alan Merve Boluğur'un neden yeni dizi projesinde yer almadığı ortaya çıktı. Takvim Gazetesi'nde yer alan habere göre; geçtiğimiz sezon rol aldığı dizisi 5 bölümde ekrana veda eden güzel oyuncu, bunun üzüntüsünü atlatamadan bu kez evliliğinde sorunlar yaşamaya başlamıştı.

2 yıllık eşi Murat Dalkılıç'tan boşanma öncesi ve sonrasındaki 3 ayda 8 kilo veren Merve Boluğur, 43 kiloya kadar düştü. 30 yaşındaki oyuncu, her ne kadar sağlıklı olduğunu söylese de rutin kontroller için gittiği doktorları tarafından bazı yasaklarla karşılaştı.

Hızlı kilo verdiği için uyku düzeni ve beslenmesine dikkat etmesi şart olan Merve Boluğur'u, doktoru "Bir süre dizi ve film setlerinden uzak dur. Çekimlerin uzun saatler sürmesi ve o yoğun tempo, sağlığına zarar verebilir" diyerek uyardı. Bunun üzerine ünlü oyuncu, bir süre modellik yapmaya karar verdi.