Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji'den yapılan açıklamada, kuvvetli yağış nedeniyle ani sel, su baskını ve yıldırım gibi oluşması muhtemel risklere karşı uyarıda bulunularak, şöyle denildi:

"Yapılan son değerlendirmelere göre bugün güneydoğu kesimlerde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların; Diyarbakır, Mardin, Adıyaman, Siirt, Batman , Şanlıurfa , Elazığ'ın doğusu, Bingöl ve Şırnak çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (20-50 mm) olacağı tahmin ediliyor. Kuvvetli yağışların oluşturabileceği sel, su baskını, yıldırım, heyelan, ulaşımda aksamlar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır"