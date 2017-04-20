Meteoroloji'den son dakika açıklaması: Dikkat, sıcaklığa aldanmayın!

Perşembe günü; Marmara, Ege, Göller Yöresi, İç Anadolunun kuzeybatısı, Batı Karadeniz, Doğu Karadenizin iç kesimleri, Doğu Anadolunun kuzeyi ve Güneydoğu Anadolunun doğusunun yerel olarak sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Marmaranın güneyi, Ege ve Batı Akdeniz ile İç Anadolunun batısında güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) ve yer yer kısa süreli fırtına (60-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Hava sıcaklığının; Karadeniz bölgesinde hissedilir derecede olmak üzere artmaya devam edeceği tahmin ediliyor.

Cuma günü; Marmara, Ege, Karadeniz ve Batı Akdeniz ile İç Anadolunun yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Afyonkarahisar, Uşak, Samsun ve Amasya çevrelerinde kuvvetli olması (21-50 kg/metrekare) bekleniyor. Rüzgarın; İç Anadolunun güney ve doğusu, Göller Yöresi ile Orta ve Doğu Karadenizin iç kesimlerinde güneybatı yönlerden kuvvetli (30-50 km/saat) ve yer yer kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Hava sıcaklığının; yağış alan yerlerde hissedilir derecede azalmaya başlarken, diğer yerlerde artmaya devam edeceği tahmin ediliyor.

Cumartesi ve 23 Nisan 2017 Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Pazar günü Karadeniz, İç Anadolu, Güney ve İç Ege, Batı Akdeniz ile Doğu Anadolunun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Karadenizin iç kesimlerinin, İç Egenin, Göller Yöresinin ve İç Anadolunun yüksek ve dağlık kesimlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görülmesi bekleniyor. Hava sıcaklığının; yurdun kuzey, iç ve batı bölgelerinde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.

BAZI İLLERDE HAVA SICAKLIKLARI

Bazı illerde bugün beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:.

Ankara: Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra ve gece saatlerinde sağanak yağışlı 21.

İstanbul: Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 21.

İzmir: Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 23.

Adana: Parçalı, yer yer çok bulutlu 23.

Antalya: Parçalı, yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 19.

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu 20.

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 20.

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı 14.

Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, Sabah saatlerinde sisli, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı 21.