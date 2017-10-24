Meteoroloji'den son dakika fırtına uyarısı!

Meteoroloji'nin açıklamasında, "Perşembe günü sabah saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenen fırtına nedeniyle meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı başta denizciler ve balıkçılar olmak üzere, ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir" denildi.