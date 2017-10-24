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Meteoroloji'den son dakika fırtına uyarısı!

Meteoroloji'den yapılan açıklamada, "Kuzey Ege, Marmara ve Batı Karadeniz'in batısında yarın öğle saatlerinden itibaren rüzgarın kuvvetini artırarak kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 (50-75 km/sa) kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi tahmin edilmektedir" denildi.

Meteorolojiden son dakika fırtına uyarısı!
24 Ekim 2017 Salı 15:21 tarihinde eklendi.

Meteoroloji'nin açıklamasında, "Perşembe günü sabah saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenen fırtına nedeniyle meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı başta denizciler ve balıkçılar olmak üzere, ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir" denildi.