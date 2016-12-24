MHP Milletvekili kaza yaptı

Antalya'da şehit Uzman Çavuş Ali Yılmaz'ın cenaze törenine katılmak için Ankara'dan yola çıkan MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin başdanışmanı ve Antalya Milletvekili Ahmet Selim Yurdakul'un içinde bulunduğu ve danışmanı Refik Işık'ın kullandığı 06 DB 0106 plakalı otomobil, saat 11.30'da Burdur merkez Antalya Kavşağı'nda, Anıl Şahin yönetimindeki 15 DA 969 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, Ahmet Selim Yurdakul ve sürücüler yara almazken, otomobillerde maddi hasar meydana geldi. Kazanın ardından Milletvekili Yurdakul, başka bir araçla Antalya'ya gelerek şehidin cenaze törenine katıldı.