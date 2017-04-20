MHP'li eski başkan istifa etti

KIRIKKALE'nin eski Belediye Başkanı, tanınmış siyasetçi, Mustafa Pekdoğan, Noter kanalı ile MHP İl Başkanlığına gönderdiği dilekçede, gördüğü lüzum üzerine partisinden istifa ettiğini açıkladı.

1999-2014 yılları arasında Belediye Başkanlığı görevini yürüten Mustafa Pekdoğan, partisinden istifa etti. Pekdoğan´ın aktif siyasete şimdilik bağımsız devam edeceği öğrenildi. Pekdoğan'ın istifa gerekçesi ise son gelişen olaylar olduğu kaydedildi. Pekdoğan´ın istifası ile ilgili bir açıklama yapması bekleniyor.