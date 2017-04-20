Güncel Haberleri MHP'li eski başkan istifa etti

MHP'li eski başkan istifa etti

KIRIKKALE'nin eski Belediye Başkanı, tanınmış siyasetçi, Mustafa Pekdoğan, Noter kanalı ile MHP İl Başkanlığına gönderdiği dilekçede, gördüğü lüzum üzerine partisinden istifa ettiğini açıkladı.

MHPli eski başkan istifa etti
20 Nisan 2017 Perşembe 14:16 tarihinde eklendi.
KIRIKKALE'nin eski Belediye Başkanı, tanınmış siyasetçi, Mustafa Pekdoğan, Noter kanalı ile MHP İl Başkanlığına gönderdiği dilekçede, gördüğü lüzum üzerine partisinden istifa ettiğini açıkladı.
 
1999-2014 yılları arasında Belediye Başkanlığı görevini yürüten Mustafa Pekdoğan, partisinden istifa etti. Pekdoğan´ın aktif siyasete şimdilik bağımsız devam edeceği öğrenildi. Pekdoğan'ın istifa gerekçesi ise son gelişen olaylar olduğu kaydedildi. Pekdoğan´ın istifası ile ilgili bir açıklama yapması bekleniyor.