Milyonlarca emekli için promosyona özel zam

Emekliler promosyon almak için gün sayarken devreye özel bankalarında girmesiyle piyasa kızışmaya başladı. Üç kamu bankasına ilaveten üç özel banka da protokol imzalayarak emeklilere promosyon vereceğini duyurdu. İş Bankası, Garanti Bankası ve Akbank'ın devreye girmesiyle rekabet de başlamış oldu.

BANKALAR EMEKLİLERİ KAÇIRMAK İSTEMİYOR

Emekli müşterilerini kaçırmak istemeyen bankaların belirlenen tavan promosyon ücretlerinin üzerine çıkması bekleniyor. Şu anda 450 lira olan en yüksek promosyon miktarının yıllık 300 liraya kadar çıkabileceği belirtiliyor. İlk etapta bankaların bu miktarı 600 liraya sonrada 900 liraya çıkartabileceği hesaplanıyor. Tüm bankaların devreye girmesiyle rekabetin artması emeklilere de bu şekilde kazandırmış olacak. Belirlenen promosyon miktarlarının tavan olduğunu söyleyen yetkililer bankaların bunların üzerinde rakam vermelerinin serbest olduğunu açıkladı.

EMEKLİLER EN YÜKSEK TEKLİFİ VERENLE SÖZLEŞME İMZALAYACAK

Emekliler şimdi promosyonda en yüksek rakamı veren bankayı seçerek sözleşme yapabilecek. Bankaların imzaladığı protokole göre; promosyon ödemelerine en geç Mart'ta başlanacak, Nisan ve Mayıs aylarında da devam edilecek. Protokolü imzalayan banka, Mayıs sonuna kadar promosyonu ödemek zorunda olacak.

ADIM ADIM ÖDEME

-Promosyon almak isteyen emekliler şu kademeleri geçecek:

- Öncelikle hangi bankadan emekli maaşı alacağına karar verecek. Yüksek promosyon veren bankayı seçme hakkı var

- Seçtiği bankaya giderek 3 yıllık maaş sözleşmesi imzalayacak.

Bu süre içinde başka bankaya geçemeyecek

- Bankaya iki tane faturasını (elektrik, telefon gibi) otomatik ödeme talimatı verecek. Bunun için ayrıca bir para ödemeyecek.

-Buna ilaveten kredi alacak ya da kredili mevduat hesabı açtıracak.

- Banka bu sözleşmenin ardından emekliye maaşına göre parasını hemen ve tek seferde ödeyecek.

- Maaşı 1000 liranın altındakilere en az 300 lira, 1000-2000 lira arasında olanlara 375 lira, 2000 liranın üstündekilere 450 lira ödenecek. Banka bu miktarları isterse artırabilecek

-Emekli maaşı kaç lira olursa olsun ATM'den ücretsiz ve tek seferde çekebilecek.

- Hesabı dolayısıyla emekliden hesap işletim ücreti alınamayacak.

- Şu anda hesabı bulunan banka promosyon protokolü imzalamışsa emekli yukardaki şartlarda sözleşme yapıp bankasında devam edebilecek. (Takvim)