Mısır'da OHAL ilan edildi

Mısır Devlet başkanı El Sisi, bugünkü terör saldırılarının ardından 3 aylık OHAL ilan etti.

Mısır Devlet başkanı Abdülfettah El Sisi, ülkedeki iki Kıpti Hıristiyan kilisesinde gerçekleşen terör saldırılarının ardından, 3 aylık olağanüstü hal kararı aldığını açıkladı.

Sisi, üç aylık OHAL kararını, Ulusal Savunma Konseyi toplantısı çıkışında Başkanlık Sarayı'nda yaptığı konuşmada açıkladı.

Sisi, olağanüstü halin "Yalnızca ülkeyi korumak ve herhangi bir saldırı gerçekleşmesini önlemek" amacıyla ilan edildiğini söyledi. Mısır Devlet Başkanı,

"Hukuki ve anayasal süreçler tamamlandığında, olağanüstü halin devreye gireceğini" belirtti.