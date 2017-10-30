Mısırlı sevgilisi ile evleniyor!

Takvim'in özel haberine göre aradığı mutluluğu Mısırlı aktör Bassel Alzaro'da bulan Meryem Uzerli'nin aşkta da işte de yüzü gülüyor. Kızının babası Can Ateş'le 1 buçuk yıllık ilişkisi 2013'te biten Uzerli, gönlünü daha sonra genç işadamı Alp Özcan'a kaptırmıştı. Özcan'la bir dargın bir barışık süren birlikteliği geçtiğimiz yaz son bulan oyuncu, "Türk erkeklerinden uzak dur, seni üzüyorlar" diyen annesinin sözünü dinledi.

ABLASI ONAY VERDİ

Mısırlı yıldızla yeni bir aşka yelken açan Uzerli, yakışıklı oyuncuyla öylesine mutlu ki nikah masasına oturmayı dahi düşünüyor. Sevgilisiyle geçtiğimiz ay ilk kez İstanbul gecelerinde objektiflere yakalanan Uzerli'nin Alzaro'yu Almanya'daki ablası Canan Uzerli'yle tanıştırdığı da öğrenildi. Daha önceki ilişkilerini ailesiyle tanıştırmadığı için ağzı yanan Uzerli, ablasından yeni aşkı için onay alınca Alzaro'yu annesi ve babası ile de bir araya getirmeye karar verdi. Bu durumu Bassel Alzaro'ya açan ünlü oyuncu, aşkından "Ben de senin gibi iyi kalpli ve güzel bir kadını yetiştiren anne ve babanla tanışmak istiyordum" karşılığını aldı.