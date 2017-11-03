Mitingdeki patlamayla ilgili 14 polise dava açıldı

DİYARBAKIR'da, HDP'nin 5 Haziran 2015 günü yaptığı mitinge düzenlenen, 5 kişinin ölümü, 400 kişinin yaralanmasına neden olan bombalı saldırıda görevlerini yerine getirmedikleri iddiasıyla 5'i emniyet müdürü toplam 14 polis hakkında, 3'er aydan 1'er yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. İddianamede, seçim mitingine yönelik DEAŞ tarafından gerçekleştirilen iki ayrı bombalı saldırıda gerekli güvenlik tedbiri alınmadığı, asker kaçağı olan ve bombaları patlattığı belirtilen DEAŞ üyesi Orhan Gönder'in kaldığı otelde hakkında yasal işlem yapılmadığı ifade edildi.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, 5 Haziran 2015 tarihinde yapılan HDP mitingine bombalı saldırı düzenlenmesinde ihmalleri olduğu iddia edilen polislere ilişkin yürüttüğü soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede, 5 değişik sınıflarda emniyet müdürü, 3'ü komiser ve 6'sı polis olmak üzere toplam 14 şüpheli polis hakkında, 'görevi kötüye kullanmak' suçundan 3’er aydan 1’er yıla kadar hapis cezası talep edildi. Diyarbakır 14'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede, patlamada yaralanan 10 kişi ise şikayetçi olarak yer aldı. İddianemede, 14 şüphelinin 5 Haziran 2015 tarihinde düzenlenen seçim mitinginde gerekli güvenlik tedbiri almadıkları ve asker kaçağı olan DEAŞ üyesi Gönder hakkında kaldığı otelde tespit edilmesine rağmen yasal işlem yapmadıkları belirtildi.

Bombalı saldırı ile ilgili görevlerini ihmal ettikleri iddia edilen polisler hakkında Diyarbakır Valiliği'nden soruşturma izni istendiğini belirten savcı, Valilik İl İdare Kurulu'nun 30 Temmuz 2015 tarihli kararıyla, miting alanı ve çevresinde gerekli güvenlik tedbirlerini tam uygulamayan ve bombalı saldırıyı gerçekleştiren DEAŞ terör örgütü üyesi Orhan Gönder’in otel konaklaması sırasında yoklama kaçağı olarak arandığının tespit edilmesine rağmen Kaçakçılık İstihbarat Harekat Bilgi Toplama Daire Başkanlığı (KİHBİ) üzerinden sorgulama yapmayan polis ve amirleri hakkında soruşturma izni verildiğini kaydetti. Haklarında soruşturma izni verilen polislerin kararın iptali için Diyarbakır Bölge İdare Mahkemesi’ne başvurduğunu kaydeden savcı, yapılan başvurunun suçlamaların ciddi belge ve bulguların soruşturmayı yapılmasını gerektirir nitelik ve yeterlilikte olduğu gerekçesiyle reddedildiği ifade etti.

TEDBİRLERİN ALINMASINDA İHMALKAR DAVRANILDI

Soruşturmaya tabi tutulan polisler hakkındaki ön inceleme raporu ve Emniyet Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığın müfettiş raporuna dikkat çeken savcı, patlamadaki ihmalin, güvenlik tedbirlerinin tam olarak uygulanmaması ve KİHBİ sistemi üzerinden sorgulama yapılmaması olduğuna dikkat çekti. Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü'nün emri ile miting alanı ve çevresinde patlayıcılara karşı arama görevi verilmesi ve tedbir alınılmasının istendiğini belirten savcı, buna rağmen şüphelilerden 3'üncü Sınıf Emniyet Müdürü K.A’nın, Komiser A.K’nin, polis memurları M.S., A.D. ve M.D’nin, patlayıcının olay öncesinde saklandığı Farabi Anadolu İmam Hatip Lisesi bahçesinde arama yapmadıkları kaydedildi. Şüphelilerden 4'üncü Sınıf Emniyet Müdürü F.D. ve komiser M.A.C’nin Farabi Anadolu İmam Hatip Lisesi bahçesinde tedbir almadıklarını belirten savcı, 2'nci Sınıf Emniyet Müdürü M.İ.Y’nin miting alanında emniyet tedbirlerinden sorumlu müdür olarak yetki ve sorumluluğunda bulunan emniyet tedbirlerinin alınması hususunda ihmalkar davrandığını ifade etti. Şüphelilerin suç tarihinde görevlerinin gereklerini yapmakta ihmal göstermeleri neticesinde terör eyleminin önlemediğini vurgulayan savcı, 14 şüphelinin ihmal suretiyle görevi kötüye kullanma suçunu işlediklerini belirttii.

KİHBİ SORGUSU YAPILMADI

İddianamede, bombalı saldırıdan önce patlayıcılarla birlikte otelde konaklayan Orhan Gönder’in asker kaçağı olduğununu tespit eden, buna rağmen hakkında KİHBİ sistemi üzerinden sorgulama yapmayan polisler hakkında da ceza talep edildi. İddianameyi hazırlayan savcı, şüpheli polisler H.Y., A.T. ve H.Y'nin, terör şüphelisi Orhan Gönder’in 2 ve 3 Haziran 2015 günleri konakladığı otelde yoklama kaçağı olarak arandığının tespit edilmesine rağmen sorgulamasını KİHBİ sistemi üzerinden yapmadıklarını kaydetti. 3'üncü Sınıf Emniyet Müdürü K.K., 4'üncü Sınıf Emniyet Müdürü D.U ve Emniyet Amiri M.Y.Ö’nün, polis memurları H.Y., A.T. ve H.Y.’nin iş ve eylemleri üzerindeki denetim görevini ihmal ettiklerini kaydeden savcı, şüphelilerin görevlerinin gereklerini yapmakta ihmal göstermeleri neticesinde terör eyleminin önlenmediğini ifade etti.

İddianamede ayrıca, Diyarbakır Emniyet Müdür Yardımcısı İ.B., Asayiş Şube Müdür vekili N.Y., Aranan Şahıslar Büro Amiri M.Y.Ö., Asayiş Şube Müdür Yardımcısı D.U. ve polis memuru B.K., hakkında ise takipsizlik kararı verildiği kaydedildi.