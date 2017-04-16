Motosiklet yayaya çarptı: 2 ölü

TEKİRDAĞ'ın Marmara Ereğlisi İlçesi'nde motosikletin yolun karşı tarafına geçen yayaya çarptı. Kazada sürücü Gökhan Sevencan ile yaya Mercan Fıçıcı öldü..

Kaza, Marmara Ereğlisi'nin Yeniçiftlik Mahallesi Dinçol Sitesi önünde meydana geldi. Gökhan Sevencan yönetimindeki 34 TN 6813 plakalı motosikleti ile yolun karşına geçmek isteyen 65 yaşındaki Mercan Fıçıcı'ya çarptı. Şiddetli çarpmada yaya Fıçıcı ile motosikletten düşen

sürücü Sevencan kaza yerinde öldü. Jandarma ve savcının yaptığı inceleme ardından 2 kişinin cesetleri Marmara Ereğlisi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarmanın kazayla ilgili soruşturması sürüyor.