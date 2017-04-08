Mucize kurtuluş

Olay, dün saat 18.50 sıralarında Ahmet Yesevi Mahallesi Şehit Ferlat Şarlak caddesi üzerinde bulunan bir sitede meydana geldi. Annesi ve babası bir bisküvi fabrikasında işçi olarak çalışan 10 yaşındaki Mühremen Kuş okuldan geldikten sonra 5’inci kattaki dairelerinin balkonuna çıkarak dışarıyı izlemeye başladı. Aşağıdaki arkadaşlarına bakmak için balkondan sarkan küçük kız dengesini kaybetti. Aşağıya düşerken son anda balkon demirleri ve su tahliye borusuna Mühremen Kuş, bağırarak yardım istedi.

Aynı sitede oturan lise son sınıf öğrencisi Yunus Emre Akbaş okuldan eve dönerken site içerisinde Mühremen Kuş'un yardım çığlıklarını duydu. Hemen 4’üncü kattaki amcasının evinin balkonuna çıkan Yunus Emre Akbaş, balkonun kenarına çıkarak elleriyle küçük kızın ayaklarından tutup düşmemesi için destek verirken, diğer site sakinleri de itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri sepetli merdiven uzatarak Mühremen Kuş'u ve itfaiye gelene kadar küçük kızı orada tutmayı başaran Yunus Emre Akbaş'ı indirdi. Yaklaşık 15 dakika boyunca ecel terleri döken Mühremen Kuş olay yerinde bekletilen ambulansa alındı. Ambulansta sağlık kontrolleri yapılan küçük kız, işten gelen annesi Emine Kuş'a teslim edildi. Birbirlerine sarılan anne kız göz yaşlarına boğuldu. Sağlık görevlileri de korkan anne ve kızı teselli etti.