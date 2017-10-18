Muğla'da kaçan O terörist yakalandı

Bir terörist de bomba düzeneğini patlatarak, kendisini imha etmişti.

Köyceğiz'de, 5 Ekim Perşembe günü, güvenlik güçleriyle çıkan çatışmada 5 PKK'lının öldürüldüğü operasyondan kaçan terörist, polis ekiplerince yakalandı. Dalaman İlçesi'nde yakalanan teröristin üzerinden sahte kimlik çıktı.

Yakalanan terörist, Köyceğiz'de polis ve jandarmanın PKK'lı teröristlere yönelik düzenlediği ve 5 kişinin ölü ele geçirildiği operasyonda, başka bir teröristle kaçmıştı. Dalaman'da yakalanan teröristin beraber kaçtığı diğer terörist ise 9 Ekim Pazartesi günü bomba düzeneğini patlatarak, kendisini imha etmişti.