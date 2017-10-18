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Muğla'da kaçan O terörist yakalandı

MUĞLA'nın Köyceğiz İlçesi'nde, PKK'lı 5 teröristin ölü ele geçirildiği operasyondan kaçan terörist de yakalandı.

Muğlada kaçan O terörist yakalandı
17 Ekim 2017 Salı 11:48 tarihinde eklendi.
 Bir terörist de bomba düzeneğini patlatarak, kendisini imha etmişti. 
 
Köyceğiz'de, 5 Ekim Perşembe günü, güvenlik güçleriyle çıkan çatışmada 5 PKK'lının öldürüldüğü operasyondan kaçan terörist, polis ekiplerince yakalandı. Dalaman İlçesi'nde yakalanan teröristin üzerinden sahte kimlik çıktı.
 
Yakalanan terörist, Köyceğiz'de polis ve jandarmanın PKK'lı teröristlere yönelik düzenlediği ve 5 kişinin ölü ele geçirildiği operasyonda, başka bir teröristle kaçmıştı. Dalaman'da yakalanan teröristin beraber kaçtığı diğer terörist ise 9 Ekim Pazartesi günü bomba düzeneğini patlatarak, kendisini imha etmişti. 