Murat Başoğlu'ndan şok açıklama

Öz yeğeniyle yaşadığı skandal ilişki nedeniyle büyük tepki çeken Murat Başoğlu, sessizliğini bozdu. Burcu Başoğlu ile bu yaz Bodrum'da samimi şekilde fotoğrafları ortaya çıkan Murat Başoğlu, aylar sonra Uçankuş'tan Anılcan Tanrıyar'a konuştu.

Fotoğraflardaki kadının yeğeni Burcu Başaoğlu olmadığını söyleyen Murat Başoğlu , röportaj sırasında zaman zaman gözyaşlarını tutamadı.

Teknede bir kadınla öpüşürken çekilen fotoğrafları olay yaratan Murat Başoğlu suskunluğunu bozdu. Ünlü sunucu, "Evet, eşimi aldattım ve çok pişmanım. Fakat teknede birliktelik yaşadığım kişi yeğenim Burcu değil. O gün o da teknedeydi, fakat fotoğrafların çekildiği koya gitmeden önce Burcu’yu bıraktık. Ve o koyda çekilen fotoğraflarda Burcu yok, bunu yargı kanıtlayacak. O teknedeki asla Burcu değil. Burada planlı bir saldırı var. O kişinin Burcu olduğuna inandırmaya çalışıyorlar insanları. Bunun arkasındaki kişiler ne olur ortaya çıksın. Ama maalesef bir başkası var, karımı aldattım ve bundan çok pişmanım."

Murat Başoğlu, önceki gün ortaya çıkan toplantı tutanakları hakkında da konuştu; ortağı Burç Ayti’nin, Burcu Kabadayı’nın eşi Selçuk Kabadayı’nın avukatıyla görüştüğü o toplantı hakkında şöyle dedi: “Şoktayım, arkamdan bıçaklandım. Buna kumpas değil de ne denir? Spor salonunun yüzde 60’ı benim ve Burcu’nundu. Fakat çıkan haberlerin ardından ortağım bana durmadan mesaj attı "Hisselerini devret, çok tepki var’ diye. Ben de hiç para almadan hisselerimi devrettim. Şu anda hiçbir şeyim kalmadı. Bu çıkan belgeler, kumpası gösteriyor."