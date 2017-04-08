CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal, referandum ve anayasa değişikliği için çıktığı Trakya turunda Tekirdağ’ın Çorlu İlçesi’nde partisinin düzenlendiği toplantıda konuştu. Çorlu Kültür Merkezi’ndeki toplantıya CHP Milletvekilleri Faik Öztrak, Candan Yüceer, Emre Köprülü ile Tekirdağ Büyükşehir Belediyi Başkanı CHP’li Kadir Albayrak ve Çorlu Belediye Başkanı CHP’li Ünal Baysal da katıldı.

Baykal referanduma ve yeni anayasa ilişkin konuşmasında,"Vatanseverliğin gereği 'hayır' demektir. Bu vatandaşlık tapusu. Türkiye Cumhuriyeti'nin tapusu. 16 Nisan'da verilmeyecek, vermeyeceksiniz, veremezsiniz. Mustafa Kemal'in de şehitlerimizin de kemikleri sızlar. Bu kadar yetki kimseye verilmez. Bu kadar yetki haram, haram. Millete şirk koşmaya çalışan bir anayasa bu. Gizli gizli millete şirk koşuyor. Hani seçimlerde bazen denir ya 'keşke oy vermeseydim elim kolum kırılsaydı' diyenler bu öyle bir karar ki sadece kalan ömürleri için değil, çocuklarının, hatta torunlarının ömrü için de bir karar alıyor. Evladiyelik, asırlık bir karar" dedi.

Baykal, hükümete eleştirilerde bulanarak, "Allah razı olsun yaptığın her hizmet için. Tereddüt etmeden yaptığın bütün hizmetleri yolları, köprüleri, tünelleri alkışlıyorum. Helal olsun diyorum. Ama kardeşim onu yaptın diye milletin egemenliğini almaya nasıl kalkarsın? Nasıl izin veririm? Yaptığın hizmetleri millet sana görev verdiği için yaptın. Şimdi millete saygılı ol. Siyasi hayatta bir yere gelmek çok büyük başarıdır halkın oyu ile gelmek, seçilmek. Ama esas başarı belli bir süre hizmet ettikten sonra halkın oyu ile iktidardan düşüp saygınlığını, şerefini, onurunu ayakta tutarak milletin arasında sade bir vatandaş gibi yaşamayı başarabilmek" diye konuştu.

"ŞİMDİ MİLLET DÜZENİNDEN TEK ADAM DÜZENİNE DOĞRU BİR ARAYIŞA GİRDİK"

Padişahlık düzeninden millet düzenine geçilmesi gerektiğine vurgu yapan Baykal, "Bu anayasa millet anayasası değil. Padişahlık düzeninden, millet düzenine geçtik. Şimdi millet düzeninden tek adam düzenine doğru bir arayışa girdik. Bu anayasa tek adam anayasası. Milleti geri çekmeye yönelik bir anayasa. Bu anayasa tek adam anayasası. Dünyada yok böyle bir tek adam anayasası. Anayasa dediğin tek adamı sınırlamaya yönelik düzenlemedir. Bu anayasa, yargıyı siyasallaştıran bir anayasa. Meclis'in denetim yetkilerini ortadan kaldıran bir anayasa. Denetlenemez, sorgulanamaz fikir ve düşünce paylaşılamaz konuma tek adamı getiren bir anayasadır. Milletin böyle bir anayasa talebi yoktur. Talep birilerinin talebidir. Yukarıdan aşağıya doğrudur. Yukarıda birilerinin talebi var. Bunun milletle ilgisi yok. Anayasada millet yok. Bu anayasanın hizmet ettiği de millet olmayacaktır. Başka yerlere hizmet öngörülmüştür" dedi.

O ZAMANKİ BAŞBAKAN MEKTUP YAZDI, 'AÇILIMI BERABER YAPALIM' DEDİ

Vatanseverliğin gereği hayır demek olduğunu belirten Deniz Baykal, "Particilikle söylemiyorum. Kendi çıkarım için değil. Vatanseverliğin gereği 'hayır' demektir diye düşünüyorum. Çözüm sürecinin içine girdik. Talimat verildi sakın karışmayın. Patlayıcılar yerleştirildi. Teslim edildi. Türkiye bölgesel iç savaş yaşamak durumunda kaldı. 300 bin vatandaşımız göç etmek zorunda kaldı. Aylarca sokağa çıkma yasağı. Ekonomi perişan. İktidarın göz yumması ile teslim edilen Nusaybin'i geri almak için 74 evladımızı şehit verdik. Bana mektup yazdı o zamanki başbakan 'bu açılımı beraber yapalım' diye. Kesinlikle böyle bir açılımın içinde sizinle beraber olmama mümkün değildir dedim. Siz de sakın ha böyle bir işe kalkışmayın. Türkiye'nin başına büyük felaket açarsınız diye kendi imzamla uyarı yaptım ona" dedi.

"2010'DAKİ REFERANDUMDA 'EVET' ÇIKMASAYDI 15 TEMMUZ OLABİLİR MİYDİ?"

Baykal, "En son sayın Cumhurbaşkanının kanaati nedir? Aldandı mı aldanmadı mı? İyi düşünerek söylesin de onun üzerinden yürüyelim. 'PKK, başkaları bizi aldattı' dedi. Niye bizi değil de seni aldattı. Aldanmak senin işine geliyordu siyaseten o zaman Türkiye'ye bedelini ödettin. Bunlar yanlış pazarlıklar. 2010'daki referandumda 'evet' çıkmasaydı. Yargı, adalet onlara teslim edilmeseydi. 15 Temmuz olabilir miydi? PKK, FETÖ herkese seni aldattı. Şimdi yine bana ver diyorsun. Niye vereyim? Hiç aldanmamış olsan da verilmez. Biz aldanmadık bize de verme. Bu kadar yetki kimseye verilmez. Bu kadar yetki haram, haram" ifadelerini kullandı.

"EVLADİYELİK, ASIRLIK BİR KARAR"

Baykal, 'evet' çıkarsa bundan en çok şikayet edenlerin belki de 'evet' diyenler olacağını belirterek, "Hani seçimlerde bazen denir ya 'keşke oy vermeseydim elim kolum kırılsaydı' diyenler bu öyle bir karar ki sadece kalan ömürleri için değil çocuklarının hatta torunlarının ömrü için de bir karar alıyor. Evladiyelik, asırlık bir karar. Senin kullandığın arabanın freni yok her an kaza yapabilir. Türkiye büyük kargaşa yaşar. 7 bin 200 mevzuat değişikliği kaçınılmaz olacaktır. Kanunlar, yönetmelikler, tüzükler pek çok değişiklik yapılacak. 'Bu nerden çıktı' diyeceksin. Kimse 'evet' çıkarsa durumu aynı kalmayacak. Her şey her an değişebilir" dedi.

Yeni bir düzenin gelediğini söyleyen Baykal, "Sağına, soluna dikkat et oradan buradan tekmeyi, yumruğu yiyebilirsin. Güvence yok. Hukuk kişiselleşiyor. Meclis kalkıp tek kişi geliyor. Millete şirk koşmaya çalışan bir anayasa bu. Gizli gizli millete şirk koşuyor. Sen bugün varsın yarın yoksun. Millet devam eder. Çocuklarımın hakkını sana veremem" dedi.

'HAYIR' ÇIKARSA, KİMSE KİMSEYİ ÜTMÜŞ OLMAYACAK"

Hayır çıkarsa kendi memleketinin şivesiyle kimsenin kimseyi üzmemesinin gerektiğini anlatan Baykal, "Hayır' çıkarsa, kimse kimseyi ütmüş olmayacak. Antalya'da kullandığımız laftır ütmek. 'Hayır' çıkarsa herkesin cebindeki cebinde. Kimse kimseye kazık atmayacak, üzmeyecek olduğu gibi var olmaya devam edecek. 'Evet' olursa ne olacağı belli değil. Nereden ne gelir bilemezsiniz" dedi.

"MUSTAFA KEMAL'İN DE ŞEHİTLERİMİZİN DE KEMİKLERİ SIZLAR"

Baykal konuşmasının sonunda 16 Nisan referandumunun önemine değinerek, "Bu vatandaşlık tapusu. Türkiye Cumhuriyeti'nin tapusu. 16 Nisan'da verilmeyecek, vermeyeceksiniz, veremezsiniz. Mustafa Kemal'in de şehitlerimizin de kemikleri sızlar" dedi. Deniz Baykal konuşmasının ardından karayoluyla Kırklareli’ne geçti.

KIRKLARELİ'DE ERDOĞAN'IN KONUŞMASINI DİNLETTİ

CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal Tekirdağ'ın Çorlu İlçesi'ndeki programının ardından geçtiği Kırklareli'de Gar Meydanı'nda halka seslendi. Başkanlık sistemini eleştiren ve Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'ın bir televizyon kanalında yaptığı konuşmayı meydandakilere izleten Baykal, şöyle dedi:

"Örneğin yapmaya kalksan, 3 milyon Suriyelileri vatandaş yapmak istesen, maaşa bağlayacağım dese, bir süre önce bunu söyledi. Bunları vatandaşlığa alalım dedi, ben çıktım hatırlatırım. Dedim ki 'biz yanımızdaki komşumuz felakete maruz kalırsa, mesela yangın çıkar, malı mülkü yanarsa elbette komşusu olarak onun bütün derdine sahip çıkarız. Yatağımızı, yemeğimiz paylaşırız. Onun çocuklarına sahip çıkarız ama bizde komşuda yangın var, o zaman evin tapusuna onu da ortak edelim diye bir anlayış yoktur ve gerekli değildir. O öyle konuşuldu orada kaldı. Şimdi ne olur bilmiyoruz, gene aynı şekilde bir süre önce çıktı dedi ki 'Eyalet sistemi iyidir, bizim eskiden eyalet sistemimiz vardı, Osmanlı'da eyaletler vardı. Lazistan vardı, Kürdistan vardı. Bunlar düşünebilir'. Peki ne düşünüyorsun, bölünmeyi mi düşünüyorsun? Sonra seçimle mi olacak bunlar valiler' diye sorulduğunda. 'O 2023'ün işi' dedi. Bunu bir süre söyledi. Arkadaşlar buna bu yetki verildi mi? Eskiden bu yetki TBMM'ydi. Şimdi gizlice kimseyi uyarmadan torba bir madde yapmışlar, içerisinde gördük ki bu maddede de eyalet kurma yetkisini Meclisin yanında cumhurbaşkanına veriyor kararname ile. Bunu söyledi, kafasında bu var. Bu anayasa değişikliği içine hükümet ortağı da 'olmaz, olmamalıdır' diyor güya. Anayasayı birlikte kotardığı parti de değil mi? Peki bu yetkiyi neden verdiniz. Şimdi o Meclise ait olmaktan çıktı, cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle de eyalet kurulabilir' diye madde konuldu. Yani şimdi evet diyen herkes, Cumhurbaşkanın uygun gördüğü anda, isterse Türkiye'yi eyalet sistemine geçirme hakkına da 'evet' demiş oluyor."

'ALNINI KARIŞLARIM'

Deniz Baykal, başkanlık sistemine eleştirilerini sürdürerek, "Sabah Başbakan, öğleden sonra Cumhurbaşkanı, 24 kanal naklen yayın, miting, mitinge kimler gidiyor? Memurlar, devletin parasıyla yapılıyor. Devletin bütün teşkilatıyla, araçlarıyla yapılıyor. Bunları anlatıyor. Bir de orada çıkıp milletin yarısına küfür etmez mi? Yani diyor ki 'bunlar PKK'lıdır, bunlar teröristtir' demeye getiren ifadelerle masum vatandaşı hayır diyemez hale sokmaya çalışıyor. Bakın Kırklareli meydanında söylüyorum. Ben bütün Türkiye'yi il il, ilçe, ilçe geziyorum. Gittiğim her yerde ifade ediyorum, bu anayasaya hayır diyeceğim. Bütün vatandaşlarımı da bu anayasaya hayır demeye davet ediyorum. Değerli vatandaşlarım, hep beraber hayır diyeceğiz. Ben hayır diyeceğim ama 'sen teröristsin' demeye kalkanında alnını karışlarım" diye konuştu.

'SÖKE SÖKE HAKKIMIZI ALIRIZ'

Yeni anayasanın Türkiye'yi dünya liginden çıkaracağını söyleyen Baykal, "Anayasa Türkiye'yi dünya liginde yeri olmaktan çıkaracak, mahalli ligde oynayan, Ortadoğu liginde oynayan, öyle ligler var. Ortadoğu, Uzakdoğu, Latin Amerika, Afrika ligi var. Onlarda oynayan gibi, Ortadoğu liginde oynayan bir ülke gibi yapacaklar. Bizim yerimiz dünya ligi, süper lig. Şimdi süper ligden ayrılma kararı almış, onunla bununla kavga ederek bunu kimseye izah edemezsin. Biz hakkını, hukukunu bilen bir milletiz. Yerimizi bilen bir milletiz. Kimliğimizi biliyoruz, söke söke hakkımızı alırız. Bizim hakkımız dünya dünyanın içinde yer almaktandır. Ortadoğu'nun içinde kavrulmak gitmek, yuvarlanıp gitmek değil. Biz bir dünya ülkesiyiz" diye konuştu.

'EVET ÇIKARSA ORTALIK ALLAK BULLAK OLUR'

Referandumdan 'evet' çıkması halinde Türkiye'nin allak bullak olacağını kaydeden Baykal, "Kargaşa çıkar ama vur-kır anlamında söylemiyorum. Kutuplaşma olacak elbette, çatışma, sıkıntı, bakın şimdiden kötü kötü haberler geliyor. 7 bin 200 tane mevzuat değişikliği gelecek. Kanun, tüzük, yönetmelik, pek çok şey değişecek. Değişen her bir düzenleme sizin hayatınızı da allak, bullak edebilecek. Nereden, ne geleceğini bilemezsiniz. Oradan bir darbe, buradan bir tokat, her şey gelebilir. Memursun alıverir, işçisin kıdem tazminatın kalkıverir. Kamulaşma söz konusu olunca mevzuatı yeniden değiştiriyor. Yetki onda. İstediği gibi böyle oluyor diyebilir. Mahkemesi yok, önceden bilgilendirme yok, tartışma, itiraz, temyizi yok. Olur mu böyle? Türkiye buna layık mı? Bu olmaz, ortalık allak-bullak olur eğer 'evet' çıkarsa. Ekonomi, sermaye her şeyin tadı kaçar. Bak turist gelmiyor" dedi.

'DEVLETLE OYNUYORSUNUZ, YANLIŞ YAPIYORSUNUZ'

Ak Partililere 'devletle oynamayın' diye seslenen Deniz Baykal, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu toprağın bir çocuğu olarak söylüyorum. 40 yıldır iktidarını, muhalefetini görmüşüm. Siyasetini biliyorum artık ben günlük siyaseti aştığımı düşünüyorum. Umurumda değil, belediye başkanı senin partinden olmuş, milletvekili benim partimden. Önemli değil, Türkiye güçlü olsun, Türkiye saygıdeğer olsun, büyük olsun, huzur içerisinde barış içerisinde yaşasın, benim derdim bu. Şimdi bunun tehlikeye gireceğini görüyorum. Atatürk'ün mirası buydu bunu koruyalım, ayıptır, kaptırmayın. Günlük siyaset yapılıyordu, o benim işim olmaktan çıktı. Bende kendi memleketimde görevimi yapıyordum. Ama şimdi artık parti işi bitti. Bana parti görev verdiği için burada değilim, benim partimin bile haberi yok buradan. Ben arkadaşlarıma geleceğim dedim, onlar çağırdılar bende koştum geldim. Adalet ve Kalkınma Partili arkadaşlara söylüyorum, yapmayın ne olur? Seçimlerde belediye alın, milletvekili alın, hükümeti, Cumhurbaşkanlığını alın. Ama devletle oynamayın, ne olur oynamayın. Devletle oynuyorsunuz, yanlış yapıyorsunuz."