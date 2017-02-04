KAÇAN DARBECİLER MUTLAKA HESAP VERECEKLER

Partisinin Yozgat il teşkilatı tarafından düzenlenen İl Danışma Meclisi toplantısına katılan Bakan Bozdağ yaptığı konuşmada, 2016 yılının 5 Temmuz darbe teşebbüsüyle Türk demokrasisi, Türk siyasi hayatı bakımından çok önemli bir dönüm noktası olduğunu söyledi. Bozdağ, “15 Temmuz’da Türkiye'nin hem siyaseti, hem yönetimi, hem meclisi, hem medyası, hem sivil toplum örgütü, hem de halkımız farklı durmuş. Ölümüne hep beraber demokrasi demiş, hukuk demiş, milli irade demiş ve darbecilere Türkiye'yi değil, dünyayı dar etmiştir. Şimdi Amerika'ya, Almanya'ya, başka yerlere kaçıyorlar. Nereye kaçarlarsa kaçsınlar; hangi deliğe saklanırlarsa saklansınlar, onları bulmak, milletin yargısının önüne çıkarıp, hesap vermesini sağlamak bizim boynumuzun borcudur. Kaçan darbeciler mutlaka hesap verecekler. Kaçanlar, kaçtıklarıyla kalacaklarını düşünmesinler. Millete yaptıklarının, bu devlete yaptıklarının, şehit ettiklerinin, gazi yaptıklarının, akıttıkları kanların, bu millete ve devlete yaptıkları ihanetin cezasını mutlaka görecekler. Ondan kimsenin endişesi olmamalıdır” diye konuştu.

HAYIRCILARIN SAFINA BAKIN

Bakan Bozdağ, referandum konusunda terör örgütlerinin işbirliği içerisinde olduklarını ifade ederek, “Bakın hayırcıların safına. PKK’ın ele başları açıklama yapıyor. 'MHP ve AK Parti anlaştı, bizi bitirecek' diye. Onun için 'aman bu sistem gelmesin' diye herkesi seferber ediyorlar. Pensilvanya’daki bedduacı FETÖ terör örgütünün elebaşı bütün kadrolarıyla onlar da 'hayır' çıksın diye uğraşıyorlar. DHKP-C terör örgütü dahil ne kadar Türkiye’ye ve Türk milletine ihanet eden terör örgütü varsa, hepsi hayır için işbirliği yapıyorlar. Şimdi CHP de, HDP de aynı safta O hedefi gerçekleştirmek için eylem birliği yapmışlar. Hedefleri de Türkiye’nin hükümet sistemini değiştirmesine engel olmak"dedi.

MHP ÜZERİNE OYUNLAR OYNANIYOR

Milliyetçi Hareket Partisi üzerine oyunlar oynandığını belirten Bakan Bozdağ, "Oynayanlar da belli. Bu milletin hukukunu her zaman çiğneyenler, oradan buradan karıştırıyorlar. Zannediyorlar ki, ülkücüleri, MHP’lileri, vatanını, milletini sevenleri PKK ile hedef birliğinde aynı amaç için ter döktüreceklerine inanıyor bu zavallılar. AK Partilileri böyle yaptıracaklarına, Saadet Partilileri, Büyük Birlik Partilileri böyle yaptıracaklarına inanıyorlar. Boşa kürek çekmeyin. Ne bir AK Partili, ne bir MHP’li, ne bir Saadet Partili, ne de BBP’li, PKK ile hedef birliğine ve bu 'hükümet sistemine hayır' kampanyası yapmaz, yapılmasına dahi izin vermez. Onların vatan, millet ve devlet sevgisi buna mani olur" diye konuştu.

GELECEĞİMİZİ YENİDEN KURMALIYIZ

Türkiye’nin geleceği için sistem değişikliğinin gerekli olduğunu belirten Bakan Bozdağ, “Türkiye’mizin gelecekte daha güçlü olması için bu hükümet sistemi değişikliğini el birliğiyle yapmamız ve halkımızın 'evet' demesiyle Türkiye’nin geleceğini yeniden kurmalıyız. Büyük Türkiye’nin temelleri inşallah 'evet'lerle atılacaktır. Ben, bölgesinde ve dünyada güçlü yol ve pota belirleme kudretine sahip büyük bir Türkiye için 'evet' diyorum, 'evet' diyorum, 'evet' diyorum. Yozgatlı da 'evet' demeye var mı?. Allahın izniyle bu iş 'evet'le bitecek ve 'evet'le yollar açılacak” dedi.