Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Midyat Temsilciliği tarafından düzenlenen, 'Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ve Anayasa Değişikliği' konulu panele konuşmacı olarak katılan AK Parti Mardin Milletvekili Orhan Miroğlu, CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal ile Ahmet Türk'ün görüşmesini değerlendirdi. Bağlar Mahallesi'ndeki Fen Lisesi Konferans Salonu'nda düzenlenen panelde konuşan AK Partili Miroğlu, Deniz Baykal'ın da içerisinde bulunduğu SHP döneminde, Ahmet Türk ve arkadaşlarının partiden ihraç edildiğini hatırlatarak, şöyle konuştu:

"Mardin'de, CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın bir konferansı vardı. Şimdi Mardinliler, Doğu, Güneydoğulular, ne işi var Deniz Baykal'ın Mardin'de? Bayram değil, seyran değil, bu enişteler niye Kürtler'i öpmeye devam ediyorlar? Anlamak mümkün değil. Ne alakanız var? Siz değil miydiniz ki 1990'lı yıllarda Ahmet Türk ve arkadaşlarını partiden ihraç eden. Sosyal Demokrat Halkçı Parti ile birlikte seçimlere girildi ve bölgede yüzde 24- 25 oy alındı. Ama ne oldu arkasından, bir Kürt konferansına katıldılar diye Ahmet Türk ve arkadaşlarını, yani bugün Deniz beyi Kasrı Kanco'da karşılayan bu politikacı arkadaşımız, hem milletvekilliği yapmış, hem belediye başkanlığı yapmış kayyum dönemine kadar. Bugün Kasrı Kanco'da Deniz Baykal'ı karşılıyor. Deniz Baykal'ı ağırlıyor. Peki hangisi haklı? Acaba inkarı bitiren Recep Tayyip Erdoğan mı haklı, acaba inkarı bitiren Recep Erdoğan mı Kürt halkını seviyor, yoksa Ahmet Türk ve arkadaşlarını 25 yıl önce partiden ihraç eden Deniz Baykal mı seviyor? Hangisi seviyor? Yani bu gözlerimizin önünde yaşananlardan biz hiç ders çıkarmayacak mıyız? Yani Kürtler'i bu kadar hafızadan yoksun, 'balık hafızalı' derler ya, balık hafızalı bir halk mı zannediyorlar? Yani Kürt Kemalistler ile Türk Kemalistleri'nin buluştuğu tarihi bir aşamadayız. Bu buluşmaya bir şey demiyoruz, helali hoş olsun, birbirlerine mübarek olsunlar. Ama bizim önümüzü kesmesinler, milletin önünü kesmesinler istiyoruz."