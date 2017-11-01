New York'ta saldırı şoku; 6 ölü 11 yaralı

New York Daily News'e konuşan 45 yaşındaki Frank Brito, "iki kamyonun çarpıştığını ve birinden mavi eşofmanlı tıknaz bir adamın inerek, birisini kovaladığını" anlattı. Brito, şahsın 5 ya da 6 el ateş açtığını söyledi.

New York polisi kiralık bir kamyonla gerçekleştirilen saldırının terör saldırısı olduğunu değerlendiriyor. İlk tespitlere göre saldırıda 6 kişi öldü 11 de yaralı var