New York'ta saldırı şoku; 6 ölü 11 yaralı

ABD'nin New York şehrinin Manhattan semtinde bir araç yayaların arasına daldı. Tribeca bölgesinde de insanlara ateş açan saldırgan sağ yakalandı.
New York Daily News'e konuşan 45 yaşındaki Frank Brito, "iki kamyonun çarpıştığını ve birinden mavi eşofmanlı tıknaz bir adamın inerek, birisini kovaladığını" anlattı. Brito, şahsın 5 ya da 6 el ateş açtığını söyledi.
New York polisi kiralık bir kamyonla gerçekleştirilen saldırının terör saldırısı olduğunu değerlendiriyor. İlk tespitlere göre saldırıda 6 kişi öldü 11 de yaralı var
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