Dünya Haberleri New York'ta saldırı şoku; 6 ölü 11 yaralı

New York'ta saldırı şoku; 6 ölü 11 yaralı

ABD'nin New York şehrinin Manhattan semtinde bir araç yayaların arasına daldı. Tribeca bölgesinde de insanlara ateş açan saldırgan sağ yakalandı.

New Yorkta saldırı şoku; 6 ölü 11 yaralı
31 Ekim 2017 Salı 23:01 tarihinde eklendi.

New York Daily News'e konuşan 45 yaşındaki Frank Brito, "iki kamyonun çarpıştığını ve birinden mavi eşofmanlı tıknaz bir adamın inerek, birisini kovaladığını" anlattı. Brito, şahsın 5 ya da 6 el ateş açtığını söyledi.

 

New York polisi kiralık bir kamyonla gerçekleştirilen saldırının  terör saldırısı olduğunu değerlendiriyor. İlk tespitlere göre saldırıda 6 kişi öldü 11 de yaralı var


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