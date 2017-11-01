New York'ta saldırı şoku; 8 ölü 11 yaralı

New York Daily News'e konuşan 45 yaşındaki Frank Brito, "iki kamyonun çarpıştığını ve birinden mavi eşofmanlı tıknaz bir adamın inerek, birisini kovaladığını" anlattı. Brito, şahsın 5 ya da 6 el ateş açtığını söyledi.

New York polisi kiralık bir kamyonla gerçekleştirilen saldırının terör saldırısı olduğunu değerlendiriyor. İlk tespitlere göre saldırıda 6 kişi öldü 11 de yaralı var

NEW YORK BELEDİYE BAŞKANINDAN AÇIKLAMA

Saldırı sonrası New York Belediye Başkanı yaptığı basın toplantısında, olayın bir terör saldırısı olduğunu ve şu ana kadar 8 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı. Belediye Başkanı saldırıyı yapanın 29 yaşında olduğunu ve 1 kişi olduğunu, güvenlik amacıyla kimliği hakkında bilgi veremeyeceğini söyledi. Saldırı sonrasında New York'a takviye polis ekiplerinin sevk edildiği, şehrin tümünde güvenlik önlemlerinin artırıldığı belirtildi.

Belediye Başkanı saldırganın vurularak yakalandığını şu an ise ismini vermediği bir hastanede olduğunu belirtti.