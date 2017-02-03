Nilüfer Belediyesi personeline LGBTİ farkındalık eğitimi

BURSA'nın merkez Nilüfer Belediyesi LGBTİ'lere (gey, lezbiyen, biseksüel, trans, interseks) yönelik ayrımcılıkla mücadele edilmesi çalışmaları kapsamında personeline yönelik farkındalık eğitimi düzenlendi.

Sosyal Politikalar Cinsiyet Kimliği ve Cinsel Yönelim Çalışmaları Derneği (SPOD) Ruh Sağlığı Alan Koordinatörü Necip Varan'ın verdiği eğitime Eşitlik Birimi, Kadın Dayanışma Birimi ve Engelliler Birimi'nde görev yapan sosyolog, psikolog ve psikolojik danışmanlar katıldı. Nilüfer Belediyesi Halkevi'nde düzenlenen iki günlük eğitimde LGBTİ'lerin açılma süreçleri, aile açılma süreci, trans geçiş süreci, HIV/AIDS farkındalığı, madde bağımlılığı konuları ele alındı.

Eğitimde ayrıca LGBTİ gençlerle çalışma, LGBTİ ruh sağlığı, HIV testi danışmalığı konuları üstünde durularak LGBTİ danışanlarla çalışma deneyimleri paylaşıldı. Eğitimde, LGBTİ danışanlar ile çalışan psikolog, sosyolog ve psikolojik danışmanların bu konudaki farkındalıklarının artırılmasının, bu bireyler için hayati denebilecek derecede öneme sahip olduğu vurgulandı. Nilüfer Belediyesi'nin LGBTİ'lere yönelik psikolojik destek, sosyal hukuksal haklar ile ilgili bilgilendirme verdiği ve toplumsal cinsiyet farkındalığı çalışmaları yaptığı hatırlatılarak, belediye personelinin de LGBTİ'lerle çalışma konusunda güçlendirilmesinin önemli olduğunun altı çizildi.