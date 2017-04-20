Nisan ayı tüketici güven endeksi açıklandı

Tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi, 0 ile 200 arasında değer alıyor. Endeks değerinin 100’den büyük olması tüketici güveninde iyimser durumu, 100’den küçük olması tüketici güveninde kötümser durumu gösteriyor.

Hanenin maddi durum beklentisi endeksi 90.7 oldu

Hanenin maddi durum beklentisi endeksi bir önceki aya göre yüzde 3.4 artarak Nisan ayında 90.7 oldu. Bu artış, gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durumunun daha iyi olacağını bekleyenlerin artmasından kaynaklandı.

Genel ekonomik durum beklentisi endeksi 96.2

Genel ekonomik durum beklentisi endeksi Mart ayında 93.2 iken, Nisan ayında yüzde 3.3 artarak 96.2 oldu. Bu artış, gelecek 12 aylık dönemde genel ekonomik durumun daha iyi olacağı yönünde beklentisi olan tüketicilerin sayısının bir önceki aya göre arttığını gösteriyor.

İş umudunda kıpırdanma: işsiz sayısı beklentisi endeksi 73.1 oldu

İşsiz sayısı beklentisi endeksi bir önceki aya göre yüzde 3.7 artarak Nisan ayında 73.1 oldu. Bu artış, gelecek 12 aylık dönemde işsiz sayısında düşüş bekleyenlerin artmasından kaynaklandı.

Tasarruf etme ihtimali endeksi 25.1 oldu

Mart ayında 19.9 olan endeks, Nisan ayında 25.1 değerine yükseldi. Bu artış, tasarruf edebileceklerine olan inançları çok düşük de olsa tüketicilerin gelecek 12 aylık dönemde tasarruf etme ihtimallerinin bir önceki aya göre arttığını gösteriyor.