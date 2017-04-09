Nisan ayında karlı yaşam

UZUN ve ağır geçen bir kışın ardından ovadaki tüm köylerde karların erimesi ile hayvanlar meralara çıkmaya başlarken, Muş'un merkeze bağlı, deniz seviyesinden 1800 metre yükseklikteki Yukarı Yongalı Köyü'nde karlar hala erimediği için, hayvanlar dışarı çıkarılamadı.

Bu yaşama alıştıklarını söyleyen köy muhtarı Eyüp Omur, "Her yıl diğer köylere rağmen sonbahara bir ay erken, ilkbahara da 1 ay geç giriyoruz. Ova köylerinde hayvanlar meralara çıkarken bizim burada bitki örtüsü karın altında olduğu için ot yedirmek zorunda kalıyoruz. Köyümüzde kış 6 sürüyor" dedi.

Nisan ortası gelmesine rağmen evlerinin önünde kar temizlediklerini söyleyen köy halkı ise, "Muş'un batısındaki en son olan köyümüz kış 2 ay daha fazla yaşanıyor. Batı'da denize girilirken, biz burada hala karla mücadele veriyoruz. Bu yüzden özellikle çocuklarımızın aklında hep batıya göç etmek var" diye konuştu.