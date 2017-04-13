O CHP Milletvekilinin 88 yaşındaki annesi hastaneden çıkarıldı

CHP Konya Milletvekili Hüsnü Bozkurt referandumda 'evet' oyu vereceklere yönelik sözleri nedeniyle hedef haline getirilirken, annesi 88 yaşındaki Fahire Bozkurt da 2.5 yıldır tedavi gördüğü Konya'daki özel hastaneden çıkarıldı. Fahire Bozkurt, ambulansla İstanbul'daki özel bir hastaneye gönderildi.

Kulak Burun Boğaz hastalıkları uzmanı olan Hüsnü Bozkurt, 2.5 yıl önce rahatsızlanan annesi Fahire Bozkurt'u, kendisinin de o dönem başhekimlik yaptığı Konya'daki Medline Hastanesi'ne yatırıldı. Hüsnü Bozkurt milletvekili seçilince görevinden ayrıldı ancak annesinin Medline Hastanesi'nde tedavisi devam etti.

CHP Milletvekili Hüsnü Bozkurt'un referandum kampanyasında 'evet' oyu verenlere yönelik sözleri üzerine hedef haline getirilmesinin ardından annesi Fahire Bozkurt, 2.5 yıldır tedavi gördüğü Medline Hastanesi'nden çıkarıldı. Annesini kentte bir başka özel hastaneye nakletmeyi düşünen Hüsnü Bozkurt, oraya da baskı yapılabileceği ihtimaline karşı İstanbul'a götürmeye karar verdi. Fahire Bozkurt bugün saat 10.00 sıralarında ambulansla İstanbul'da adı açıklanmayan bir özel hastaneye götürdü.

HASTANEYE BASKI OLUŞTU

Annesinin tedavi gördüğü hastanenin baskılar nedeniyle fazla zarar görmemesi için nakil ettirdiğini ifade eden Bozkurt, şunları söyledi:

'Benim annem 2.5 yıldır özel Medline Hastanesi'nde tedavi altında. 2.5 yıldır Allah razı olsun ellerinden geleni yaptılar. Neredesye annemi ölüm döşeğinde buraya getirdik. Annemde ileri alzheimer var, çoklu organ yetmezliği ve bacaklarından ileri derece rahatsız, yürüyemiyor. Bu bakımdan hastane tedavisi gerekiyor, evde bakmak mümkün değil. Sağ olsunlar 2.5 yıldır da ellerinden geleni yaptılar. Fakat son olaylardan sonra hastane üzerinde kamuoyu baskısı oluştu. Bizde hastane daha fazla zor durumda kalmasın diye Konya'da da her hangi bir hastaneye de nakletsek sıkıntı olur diye İstanbul'da bir hastaneye naklettik. Sağ olsunlar ambulans tahsis ettiler. Bugün sabah taburcu oldu ve İstanbul'a nakledildi.'

Hüsnü Bozkurt, Facebook'taki sayfasında annesinin ve İstanbul'a sevk edilirken çekilen fotoğrafları ile birlikte, "Anacığımı bugün İstanbul' a uğurladım. İleri alzheimer ve çoklu organ yetmezliği nedeniyle 2.5 yıldır tedavi altında idi. Kalan ömründe tedavi ve bakımını orada sürdüreceğiz" paylaşımında bulundu. Bozkurt paylaşımda, annesinin tedavisiyle ilgilenen ve 'değerli meslektaşlarım' dediği doktorların isimlerini tek tek yazarak, hastanenin hemşiresinden güvenlik görevlisine kadar çalışanlarına teşekkür etti, "Annem için yaptıklarının karşılığı olamaz tabii, ama kabul ederlerse dualarım onlar içindir" dedi.

Annesini hastalığı nedeniyle kendisini tanımadığını belirten Hüsnü Bozkurt, sosyal medyadaki paylaşımını, "Uzun zamandır pek farkında olmasa, artık beni bile tanımasa da hemen her gün onu ziyaret etmek, elini öpmek, kokusunu içime çekmek büyük bir mutluluktu. Bu mutluluğu bana tattıran ve anacığıma emeği geçen herkese minnet doluyum.Allah hepinizden razı olsun.

Hakkınızı helal edin" ifadeleriyle bitirdi.

HASTANE AÇIKLAMA YAPTI

Fahire Bozkurt'un, 2.5 yıldır tedavi gördüğü Medline Hastanesi'nden yapılan açıklamada ise "CHP Konya Milletvekili Dr. Hüsnü Bozkurt’un son günlerde gündeme gelen sözleri ve hastanemizle ilişkilendirilmesi nedeniyle bu açıklamaya ihtiyaç duyulmuştur" denildi.

Medline Hastanesi'nin, 9 Ağustos 2016 tarihinde, Konya’da 15 yıldır özel sağlık sektöründe hizmet veren ve Akademi Hastanesi’ni de işleten doktorlar tarafından satın alınıp işletildiği belirtilen açıklamada "Hüsnü Bozkurt geçmişte bir dönem Medline Hastanesi’nde başhekimlik ve Kulak Burun Boğaz uzmanlığı yapmış ve 2015 yılından itibaren hastanemiz ile ilişkisi kalmamıştır. Bir hekimin öncelikli vazifesi, hangi görevde olursa olsun din, dil, ırk, mezhep, siyasi görüş farkı gözetmeksizin insan hayatını kurtarmaktır. Bu sebeple bir hekimin, bu tür söylemlerde bulunması Hipokrat yeminine aykırı olup, insani yaklaşım olarak da tasvip edilemez. Hastanemiz, Anadolu Selçuklu Devleti’nin başkentliğini yapmış, tarihimizin her döneminde söz sahibi olmuş Konya'mızın değerlerini kendisine düstur edinen Konyalı işletmeciler ve doktorlar ile halkımıza sağlık hizmeti sunmaktadır" denildi.

İl SAĞLIK MÜDÜRÜ:TIP MERKEZİNE SEVK ETMESİ DÜŞÜNDÜRÜCÜDÜR

Konya İl Sağlık Müdürü Hasan Küçükkendirci ve Medline Hastanesi Genel Müdürü Dr. Mehmet Esat Arslan, CHP'li Milletvekili Hüsnü Bozkurt'un, 2.5 yıldır tedavi gören annesi Fahire Bozkurt’u, iddiaya göre hastaneye yapılan kamuoyu baskısı sonucu bugün İstanbul’a ambulansla nakledilmesiyle ilgili basın toplantısı düzenledi.

Medline Hastanesi'nde yapılan toplantıdan konuşan İl Sağlık Müdürü Küçükkendirci, başta Sağlık Bakanlığına bağlı hastaneler olmak üzere ülkedeki tüm hastanelerin kişi ayırt etmeksizin tüm hastaların tedavisini yaptığı belirtti. CHP'li Bozkurt'un, annesini İstanbul'daki bir tıp merkezine naklettiğini ifade eden Küçükkendirci, şunları söyledi:

'Sayın vekilimizin, annesini 2,5 yıldır tedavi olduğu hastaneden kendi isteğiyle taburcu etmesi ve çoklu organ yetmezliği ifadesiyle de, aslında tam teşekkül hastaneden, tıp merkezine sevk etmesi de düşündürücüdür. İstanbul'daki tıp merkezi de Sağlık Bakanlığımızın kontrolü altında olan tıp merkezidir.'

CHP'li Bozkurt'un kendileriyle temasa geçmesi durumunda Sağlık Bakanlığı bünyesinde hastanelere veya bakım merkezine nakledebileceklerini ifade eden Küçükkendirci, 'Sayın vekilimiz, bizimle irtibata geçmiş olsaydı, 2,5 yıldır tedavisi devam eden annesinin, Sağlık Bakanlığımız bünyesinde kurmuş olduğumuz, başta Evde Sağlık Hizmetleri olmak üzere yine hastanelerimizde, son dönem hastalarımız ve bu tür hastalarımızın tedavi edildiği Palyatif Bakım Merkezlerinde çok kolaylıkla tedavi altına alıp, Konya'da da tüm hastanelerimizde tedavi alınacağını bilmenizi isterim. Fakat, herhangi bir şekilde bizimle irtibata geçmemiştir. Bu bağlamda gerek Konya'da, gerekse İstanbul'da tüm hastanelerimiz, tüm vatandaşlarımıza açıktır. Sağlık ekiplerimizin ve Sağlık Bakanlığı bünyesinde, kamu, özel ve tıp fakültesi ayrımı yapmadan, tüm sağlık camiamızın herhangi bir şekilde, herhangi bir hastayı kapı önüne koyma veyahut tedavisi bitmiştir, artık buradan alın tarzında bir uygulaması söz konusu değildir' dedi.

HASTANENİN GENEL MÜDÜRÜ: HASTANEMİZE BASKI OLMADI

Medline Hastanesi Genel Müdürü Dr. Mehmet Esat Arslan, Hüsnü Bozkurt'un annesinin alzheimer ve KOAH hastası olduğunu belirtti. Arslan, 'Hasta 88 yaşında. Alzheimer, nedeniyle etrafındaki tanımıyor. Yaşının da verdiği belki tamiratla, belli dönemlerde akciğer ve idrar enfeksiyonu gibi rahatsızlıklar geçirmekte. Bu tür rahatsızlığı için hastanemizde tedavisi devam etmiş. Bazen tedavi edilmeyecek duruma gelmiş. Ancak hastanede yatması hasebiyle şikayetleri nüksettiğinde tekrar tedavi altına alınmış. Bu 7-8 aylık periyotta inişli çıkışlı tablolar göstermiştir. Ama hiçbir zaman ağır bir hastalığa düçar olmamıştır. En son da KOAH'ı vardı, hastanın o da kronikti. Büyük oranda 2-3 gün içinde rahatlamıştı' dedi.

Milletvekili Hüsnü Bozkurt ile ilgili hastanelerine kamu veya kamuoyu baskısı olmadığını ifade eden Arslan, şöyle konuştu:

'Hastanemize kamudan, ya da kamuoyundan bir şekilde baskı olmadı. Biz burada, etik kurallar içerisinde sağlık hizmeti sunan bir hastaneyiz. Hastasının alzheimer hastalığına düçar olması ve yaşı nedeniyle aslında bakıma muhtaç olan birisi. Belli dönemlerde akut enfeksiyonları tedavi edildiğinde her zaman taburcu olabileceğini iletmişizdir. Ama genellikle burada kalmıştır, hasta buradan alınmamıştır. Ama bu kez almak istemişlerdir. Önceden niye almadılar, şimdi niye aldılar, bu bizden kaynaklanan bir şey değil' dedi.

CHP Milletvekili Hüsnü Bozkurt ile ilgili hastanenin resmi internet sitesinden yapılan açıklamanın sorulması üzerine Arslan, 'Bir hafta, 10 gündür, Hüsnü beyin burada, hastane ortağı olduğu, buranın sahibi olduğuyla ilgili sosyal medyada çıkan asılsız iddialar var. Biz de o iddialara cevap vermek adına sitemize onu koyduk. Bu sadece sosyal medyada doğruluğu araştırılmadan yapılan haberlere karşı öyle bir açıklama yapma ihtiyacı hissettik' diye konuştu.

Arslan, 'Hastanın taburcu olabilecek en az 5-6 dönemi olmuştur. O dönemde alınmamıştır, hasta bu dönemde alınmıştır. Bu bizden kaynaklanan bir şey değil' dedi.

İsmail AKKAYA/KONYA, (DHA) -