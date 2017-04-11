O çocuklara yardım eli

Edirne’nin Keşan İlçesi’nde çöp konteynerinin yanına bırakılan defter ve kalemleri toplayan yaşları 3 ila 16 arasında değişen 3 çocuğa hayırsever bir eğitimci tarafından kırtasiye yardımı yapıldı.

Keşan’da özel bir okulun kurucu ortağı olan Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni Mustafa Bezbaş, haberin yayınlanmasının ardından görüntülerde yer alan 3 yaşındaki Erdinç Efe, 6 yaşındaki Cennetnur Göçmez ve 16 yaşındaki zihinsel engelli Cansu Taşkıran’ı, Yukarı Zaferiye Mahallesi Kale Bayırı Sokak’ta ki evlerinde ziyaret etti. Mustafa Bezbaş, yanında getirdiği kırtasiye malzemelerini hem o hem de mahalledeki çocuklara verdi. Büyük sevinç yaşayan çocuklar, Bezbaş’a teşekkür etti. Mustafa Bezbaş, çocuklarımızın geleceğin güvencesi olduğuna dikkat çekerek, "Biz bir nebzede olsa çocuklarımızı sevindirmek istedik. Burada bizim yaptığımız karaya vurmuş birkaç denizyıldızını kurtarmak. Biz bugün burada çocuklarımıza küçük bir katkıda bulunduk. Bu sorunların ortadan kalkması için kalıcı sosyal politikalar geliştirilmesi gerekir" dedi.