O hizmetli yine işten çıkarıldı

İZMİR'in Bergama İlçesi'nde, 'hintkeneviri yetiştirmek' ve 'uyuşturucu kullanmak' suçundan 1 yıl hapis cezası aldığının ortaya çıkmasının ardından hizmetli olarak çalıştığı ortaokuldan atılan 36 yaşındaki M.Ç.'ye, 2 yıl sonra yeniden aynı okulda görev verilmesi, veliler ve Türk Eğitim-Sen'in tepkisine neden oldu. Tepkilerin ulusal ve yerel basında haber olması üzerine işine son verilen M.Ç., uyuşturucu kullanmadığını, hintkenevirlerini komşusunun 'çiçek' diye verdiği tohumlardan yetiştirdiğini ileri sürdü.

Bergama Asliye Ceza Mahkemesi'nde 'hintkeneviri yetiştirmek' ve 'uyuşturucu kullanmak' suçundan yargılanan M.Ç.'ye, 2013 yılı Nisan ayında 1 yıl hapis cezası verildi. Hükmün açıklanması ise geri bırakıldı. M.Ç., daha sonra Yunt Dağı eteklerindeki 150 öğrencisi bulunan İsmailli Ortaokulu'nda geçici hizmetli olarak işe başlatıldı. İddiya göre, M.Ç., dönemin okul müdürü Ersin Sezen'i de darp etti. Veliler, görevlendirmenin iptali için dilekçeyle İzmir Valiliği'ne başvurdu, M.Ç. görevinden alındı. Ancak aradan geçen 2 yılın ardından M.Ç.'ye yeniden aynı okulda görev verildi. Veliler, bu duruma tepki gösterirken, Türk Eğitim-Sen İzmir 2 No'lu Şube Başkanı İrfan Toksoy da bir açıklama yaparak, o dönemde kaymakamın bu kişinin görevlendirilmesini iptal ettiğini hatırlatarak, "O dönemde de Bergama'da şu andaki İlçe Milli Eğitim Müdürü görevde bulunuyordu. Müdür konuyu bilmesine rağmen nasıl oluyor da aynı kişi okulda hizmetli olarak görevlendiriliyor?" dedi. Tepkilerin ulusal ve yerel basında haber olarak yer alması üzerine M.Ç.'nin iş akdine 28 Ekim itibari ile son verildi.

'SİCİL KAYDI TEMİZ'

Bergama İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Kiraz konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, M.Ç.'nin adli sicil kaydının temiz olduğunu belirterek, "İŞKUR'dan müracaat edenler işe alınırken, biz adli sicil kağıdı istiyoruz. Adli sicil kağıdında da bu kişinin kaydı temiz çıkıyor. İŞKUR'un yaptığı Genel Bilgi Taraması'nda da M.Ç., temiz çıktı. Temiz çıkmazsa zaten işe alınmaz. Burası bir köy okulu. Okulumuz, taşımalı sistemde eğitim veren kaloriferli bir okul. Okulun kaloriferini de herkese yaktıramıyorum. Başka bir müraacatın olmaması nedeniyle de M.Ç. işe alındı. M.Ç.'nin dövdüğü ileri sürülen okul müdürü şu an burada görev yapmıyor. Ayrıca, o okul müdürünü döven de M.Ç. değil bir başkası" dedi. Öte yandan, mahkemenin verdiği hapis cezasıyla ilgili hükmün açıklamasını geri bıraktığı için M.Ç.'nin sabıka kaydının temiz göründüğü anlaşıldı.

ÇİÇEK TOHUMU DİYE HİNT KENEVİRİ DİKMİŞ

İşine son verilen hizmetli M.Ç., "2013 yılında komşum Ö.A., bahçeme ekmem için bana tohum verdi. Tohumların çiçek tohumu olduğunu söyledi. Bahçeye ektim. Tohumlar çimlenince de sulamadım. Ne olduğunu bilmiyordum. Daha sonra komşum Ö.A.'nın evini jandarma bastı. Evinde hintkenevciri bulunmnuş. Akabinde benim evime de geldiler., 4 kök hintkeneviri bulmuştur. Oysa ben bunları çiçek zannederek ekmiştim. 'İçici de satıcı da değilim' diyerek ifademi verdim. Bu ifademi Ö.A.'da mahkemede doğruladı. Fakat mahkeme bana 1 yıl hapis cezası verip, hükmün açıklanmasını 5 yıl geriye bıraktı. Ben kesinlikle bu suçu işlemedim. Eski okul müdürümüz Ersin Sezen'in akrabalarımla yaptığı kavga nedeniyle beni işsiz bırakmak için üyesi olduğu Türk Eğitim-Sen'i kullanarak tarafıma bu iftirayı attığını düşünüyorum" dedi.