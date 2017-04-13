O il için kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji'den yapılan açıklamada, kuvvetli yağış nedeniyle ani sel, su baskını ve yıldırım gibi oluşması muhtemel risklere karşı uyarıda bulunularak, şöyle denildi:

"Antalya'da devam eden sağanak yağışların akşam saatlerinden itibaren etkisini artırarak yarın sabah saatlerine kadar Antalya'nın doğu ilçelerinde (Serik, Manavgat, İbradı, Alanya, Gündoğmuş ve Gazipaşa) kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (21-75 kg/m2) olacağı tahmin edildiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara (ani sel, su baskını, yıldırım ve dolu yağışı) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir"