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'O' isme Atatürk'e hakaretten 1 yıl 3 ay hapis cezası

GENEL Yayın Yönetmeni olduğu Derin Tarih Dergisi'nin Mayıs sayısında kaleme aldığı yazıda Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret ettiği gerekçesiyle Mustafa Armağan, 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, hapis cezasını ertelemedi.

O isme Atatürke hakaretten 1 yıl 3 ay hapis cezası
31 Ekim 2017 Salı 16:24 tarihinde eklendi.
GENEL  Yayın Yönetmeni olduğu Derin Tarih Dergisi'nin Mayıs sayısında kaleme aldığı yazıda  Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret ettiği gerekçesiyle Mustafa Armağan, 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, hapis cezasını ertelemedi.
 
ARMAĞAN BERAATİNİ İSTEDİ
 
Bakırköy 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuksuz sanık Mustafa Armağan ve avukatları hazır bulundu. Son sözü sorulan Mustafa Armağan beraatini istedi. 
 
CEZA ERTELENMEDİ
 
Davayı karara bağlayan mahkeme Mustafa Armağan'ı  "Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret" suçundan 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme, sanık Armağan'ın hükmün açıklanmasının geri bırakılmasını talep etmediği için hapis cezasını ertelenmedi. Armağan adliye çıkışında açıklama yaptı. 