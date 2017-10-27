O otu yemeğe katınca...

DÜZCE'nin Yığılca İlçesi'ne bağlı Hocaatman Köyü'nde oturan Elif I., ormanda topladığı 'kız otu' denilen bitkiden yemek yapıp yiyince zehirlendi. Elif I., hastanede tedaviye alındı.

Elif I., köyün yakınındaki ormanlık alanda, halk dilinde 'kız otu' olarak bilinen bitkiden toplayıp evine götürdü. Elif I., topladığı otlardan yemek yapıp yedi. Bir süre sonra rahatsızlanan Elif I., komşularının çağırdığı ambulansla Yığılca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Elif I., buradaki ilk müdahalesi ardından Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan kadının hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.