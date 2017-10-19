O polis memuruna müebbet hapis

DİYARBAKIR'daki nevruz kutlamaları sırasında, elinde bıçakla kaçarken, 'dur' ihtarına uymadığı iddiasıyla polis tarafından vurulan Kemal Kurkut'un ölümüyle ilgili hazırlanan iddianame, 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

18 Ekim 2017 Çarşamba 19:29 tarihinde eklendi.